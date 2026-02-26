Ngân hàng cũng 'đu trend' vía Thần Tài

Không chỉ các doanh nghiệp vàng, nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank… cũng đang tận dụng "cơn sốt" vía Thần Tài để tung loạt ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.

Nhiều ngân hàng tung ưu đãi tặng vàng, quay số trúng thưởng và miễn lãi trả góp nhằm hút khách gửi tiết kiệm, chi tiêu đầu năm. Ảnh: Đinh Hà.

Sức "nóng" từ sự kiện vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) năm nay đã không còn gói gọn tại nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, trang sức mà đã lan sang cả nhóm ngân hàng. Trong các ngày cuối tháng 2, nhiều ngân hàng thương mại lớn đã tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại quy mô lớn nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm, mua vàng và sử dụng dịch vụ tài chính đầu năm.

Cụ thể, Vietcombank cho biết đang triển khai chương trình tặng vàng cho khách hàng khi mở mới ứng dụng ngân hàng số. Riêng trong tuần lễ cao điểm vía Thần Tài (23-28/2), ngân hàng này sẽ trao tổng cộng 30 chỉ vàng cho 3 khách hàng may mắn nhất.

Trong khi đó, BIDV cũng tung loạt ưu đãi áp dụng riêng trong ngày vía Thần Tài hôm nay. Theo đó, khách hàng của BIDV có thể mua vàng trả góp với lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng cho giao dịch dưới 20 triệu đồng; nhóm khách hàng cao cấp được giảm giá tới 12% khi mua trang sức tại hệ thống DOJI (không áp dụng với vàng miếng, vàng nhẫn).

Ngoài ra, BIDV còn mở bán các sản phẩm bạc Ancarat số lượng giới hạn, tổ chức flash sale tài khoản số đẹp trong khung giờ 9h30-11h30, triển khai trò chơi tặng quà giá trị. Nhà băng này cũng tặng mã ưu đãi giảm 79.000 đồng khi khách hàng sử dụng để thanh toán dịch vụ vận tải, giải trí trong ngày này.

Cùng thời điểm, VietinBank triển khai chương trình quay thưởng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, áp dụng đến hết ngày 31/3. Theo đó, khách hàng gửi từ 20 triệu đồng trên app mobile của VietinBank hoặc từ 100 triệu đồng tại quầy có cơ hội trúng ôtô điện VinFast VF5 trị giá 550 triệu đồng, cùng nhiều phần quà tiền mặt và sổ tiết kiệm.

Bên cạnh đó, VietinBank còn áp dụng các ưu đãi như tặng tiền mặt hoặc quà trị giá tới 10 triệu đồng, nhân đôi điểm thưởng Loyalty khi gửi tiết kiệm online và cấp tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng.

Tại BVBank, khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ nhận mã cào điện tử với cơ hội trúng tiền mặt từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng, đặc biệt có giải nhất là 3 chỉ vàng 999,9. Đồng thời, khách cũng được tham gia chương trình quay số cuối kỳ áp dụng với các khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, giải thưởng là sổ tiết kiệm trị giá từ 1 triệu đến 100 triệu đồng.

Trong khi đó, HDBank dành ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm đúng ngày 26/2 hôm nay với cơ hội nhận 1 chỉ vàng SJC, kèm ưu đãi lãi suất cộng thêm tới 1,1% và lì xì may mắn gần 2 triệu đồng.

Ngoài ra, mùa vía Thần Tài năm nay ghi nhận xu hướng “săn vàng” gia tăng trong nhóm khách hàng sử dụng thẻ tín dụng. Nhiều thương hiệu lớn như PNJ chấp nhận thanh toán thẻ cho hóa đơn dưới 20 triệu đồng, giúp người dân vừa mua vàng vừa tối ưu các ưu đãi thẻ của ngân hàng.

Một số ngân hàng còn hợp tác với doanh nghiệp vàng để tung ưu đãi riêng cho chủ thẻ. Chẳng hạn, Techcombank triển khai chương trình giảm 500.000 đồng cho đơn hàng chuyển đổi trả góp từ 15 triệu đồng và giảm 300.000 đồng cho đơn từ 10 triệu đồng khi thanh toán qua Payoo tại PNJ.