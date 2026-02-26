Giá vàng cao chót vót, hàng dài người vẫn xuyên đêm chờ mua

Sáng sớm 26/2 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), bất chấp trời mưa phùn gió rét, đông đảo người dân đã có mặt tại phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng) - tuyến phố tập trung nhiều tiệm vàng lớn của Hà Nội - để xếp hàng chờ mua vàng ngày vía Thần Tài .

Tại các cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, lượng khách đổ về từ rất sớm, trong đó nhiều người đã có mặt từ đêm 25/2, đứng đợi dưới trời mưa để xếp hàng chờ đến lượt mua vàng.

Trước lượng khách đến mua vàng đông hơn nhiều so với năm ngoái và chờ đợi từ sớm, các cửa hàng triển khai nhiều biện pháp xếp hàng và số thứ tự để đảm bảo việc mua vàng "lấy vía" diễn ra thuận lợi.

Nhiều bạn trẻ cũng có mặt từ đêm hôm trước, lấy số thứ tự và xếp hàng với hi vọng sớm săn được những miếng vàng dịp vía Thần Tài.

"Năm nay là lần đầu tiên em xếp hàng ngày vía Thần Tài, em tới từ 0h sáng 26/2. Vì còn là sinh viên chưa có nhiều tiền nên em chọn mua bạc với giá 3,453 triệu đồng, còn mua vàng thì hơi quá sức. Em sẽ cố gắng dành dụm để tích lũy thêm vàng hoặc bạc qua mỗi năm", Nguyễn Tiến Dũng (21 tuổi, sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông) nói.

Ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội) là một trong những "khách ruột" mua vàng ngày vía Thần Tài với 16 năm liên tục xếp hàng mua vàng. Ông có mặt tại tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông từ 21h tối 25/2. "Năm nay tôi mua 4 chỉ vàng, năm sau vàng có đắt nữa thì tôi vẫn mua, chủ yếu vì tinh thần lấy vía may mắn đầu năm", ông Bình nói.

Do nhu cầu mua - bán vàng tăng cao dịp vía Thần Tài năm nay, Bảo Tín Minh Châu lần đầu đưa vào vận hành máy mua - bán vàng tự động nhằm giảm tải thời gian chờ cho khách hàng.

"Đây là lần đầu tiên sau 50 năm tôi mới lại có dịp đi mua vàng ngày vía Thần Tài, cảm giác rất hồi hộp và phấn khởi. Hi vọng rằng sau khi mua vàng vía Thần Tài, năm nay gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, kinh doanh thuận lợi", ông Nguyễn Xuân Long nói.

Từ vàng in hình linh vật đến các bộ sưu tập giới hạn mang ý nghĩa tài lộc, vàng xé túi mù, thị trường vàng dịp vía Thần Tài 2026 trở nên sôi động với nhiều sản phẩm độc đáo.

