Tiệm vàng lắp cả máy bán vàng tự động dịp vía Thần Tài

Sát ngày vía Thần Tài (10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm), tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) nhộn nhịp cảnh người người dân chờ đợi mua bán vàng lấy may dịp năm mới.

Tại một cơ sở kinh doanh vàng lâu đời ở Hà Nội, từ vài ngày nay luôn tấp nập người dân ra vào xếp hàng chờ đến lượt để mua bán vàng.

Do nhu cầu mua - bán vàng tăng cao dịp vía Thần Tài năm nay, doanh nghiệp này lần đầu đưa vào vận hành máy mua, bán vàng tự động nhằm giảm tải thời gian chờ cho khách hàng.

Theo đại diện doanh nghiệp, thiết bị hoạt động theo quy trình khép kín: khách hàng lựa chọn sản phẩm, thực hiện thanh toán chuyển khoản và nhận vàng chỉ trong vài thao tác trên màn hình cảm ứng. Toàn bộ quy trình được kết nối trực tiếp với hệ thống ngân hàng, đảm bảo tính chính xác, nhanh gọn và minh bạch.

Trong ngày hôm nay (mùng 9 tháng Giêng Âm lịch), phần lớn người dân cho biết đi mua vàng sớm để tránh cảnh chen chúc quá đông người đúng ngày vía Thần Tài.

Người dân mua - bán vàng sau khi giao dịch thành công được tặng một hũ muối mang ý nghĩa cầu mong một năm mới may mắn, gia đình thuận hòa, mặn nồng, ấm no và tài lộc đủ đầy. Muối có vị mặn tượng trưng cho tình cảm gắn bó, đồng thời có tác dụng tẩy uế, xua đuổi tà khí và những điều không may mắn.

Chị Minh Ngọc (Hoàng Mai, Hà Nội), sau khi xếp hàng hơn một giờ đồng hồ cũng mua thành công một chỉ vàng. "Vì bận công việc cá nhân nên tôi tranh thủ hôm nay đi mua vàng sớm, sợ ngày mai sẽ phải chờ đợi rất lâu. Tôi mua một chỉ vàng với hi vọng sẽ mang lại may mắn cho công việc trong năm mới", chị Ngọc chia sẻ.

Dịp vía Thần Tài năm nay, các mặt hàng được ưa chuộng chủ yếu là vàng nhẫn trơn, vàng miếng trọng lượng nhỏ, vàng hình linh vật, đồng vàng ép vỉ để phục vụ nhu cầu mua tích trữ của khách hàng.

Tại một cơ sở kinh doanh vàng khác trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) cũng có rất đông người dân xếp hàng chờ đến lượt mua bán, các quầy giao dịch đều kín chỗ.

Nhân viên cửa hàng vàng làm việc hết công suất để phục vụ nhu cầu mua bán tăng cao đột biến của người dân trong dịp vía Thần Tài.

Dù giá vàng có tăng cao trong dịp này, nhiều người vẫn cố gắng mua được ít nhất một sản phẩm để lấy may dịp đầu năm.

Bên cạnh vàng, năm nay nhu cầu mua - bán bạc của người dân cũng tăng cao đáng kể.

Không chỉ các sản phẩm nhẫn tròn trơn và vàng miếng, các loại vàng trang sức cũng thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng gần 1 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), vượt mốc 185 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới rời khỏi mức cao nhất tháng 2 do hoạt động chốt lời và đồng USD mạnh lên, trong khi thị trường chờ đợi sự rõ ràng về thuế quan của Mỹ.

