Giá vàng thế giới trồi sụt

Giá vàng thế giới rời khỏi mức cao nhất tháng 2 do hoạt động chốt lời và đồng USD mạnh lên, trong khi thị trường chờ đợi sự rõ ràng về thuế quan của Mỹ.

Giá vàng thế giới hiện dao động dưới vùng 5.200 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 24/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 84,9 USD xuống 5.142,5 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên cũng giảm 0,9% xuống 5.176,3 USD .

Phiên giảm mạnh vừa qua đã kéo giá vàng rời khỏi vùng giá 5.200 USD /ounce, cũng là vùng giá cao nhất mà kim quý ghi nhận được trong tháng 2 này.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim loại quý đã phục hồi nhẹ trở lại mốc 5.180 USD /ounce.

Trong các phiên giao dịch gần đây, giá kim quý thế giới có xu hướng dao động quanh vùng 5.200 USD /ounce với biên độ dao động 100 USD . Tính từ vùng đáy gần nhất 4.850 USD ghi nhận hồi giữa tháng 2, giá vàng thế giới giao ngay hiện vẫn cao hơn gần 7%.

Gây áp lực lên giá vàng phiên vừa qua là việc đồng USD mạnh lên 0,1%, khiến vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, theo Reuters.

"Giá vàng trước đó đã có xu hướng tăng trở lại, vì vậy tôi cho rằng đây chỉ là một nhịp điều chỉnh", ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals nhận định, đồng thời cho biết đồng USD mạnh hơn cũng đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.

Giá vàng đã chạm mức cao nhất 3 tuần cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng thuế quan lên 15% sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng việc ông sử dụng luật khẩn cấp để áp thuế đã vượt quá thẩm quyền. Tuy nhiên, trong ngày 24/2, Mỹ đã thông báo áp mức thuế 10% đối với tất cả hàng hóa không được miễn trừ nhập khẩu vào nước này.

Về tình hình địa chính trị, Iran và Mỹ sẽ tiến hành vòng đàm phán hạt nhân thứ 3 vào tại Geneva (Thụy Sĩ), trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ xung đột quân sự giữa 2 quốc gia.

Ông Wyckoff nói thêm nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn vững chắc, khi căng thẳng Mỹ - Iran và sự bất định về thuế quan là các yếu tố cơ bản tiếp tục hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, khi giá tiến gần các mức đỉnh kỷ lục, vàng sẽ đối mặt với lực cản mạnh và để thiết lập các mức cao mới, kim loại quý cần "một chất xúc tác địa chính trị mới".

Ở diễn biến khác, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Atlanta Raphael Bostic cho biết Mỹ có thể đang bước vào giai đoạn thất nghiệp mang tính cấu trúc cao hơn khi các doanh nghiệp áp dụng AI để cắt giảm lao động.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 1,2% xuống 87,21 USD /ounce, trong khi bạch kim giao ngay tăng 1% lên 2.175,95 USD /ounce, còn palladium tăng 2,3% lên 1.785,35 USD /ounce.