Dự báo mới nhất về giá vàng

Nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đã đồng loạt nâng dự báo giá vàng trong năm 2026, dựa trên các bất ổn về địa chính trị và việc ông Kevin Warsh được chọn làm tân Chủ tịch tại Fed.

Nhiều ngân hàng lớn và tổ chức tài chính thế giới đã nâng dự báo giá vàng năm 2026. Ảnh: Bloomberg.

Trong báo cáo mới công bố, các chuyên gia phân tích của UBS cho biết việc lãi suất thực tại Mỹ tiếp tục giảm sẽ hỗ trợ nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng, đồng thời các ngân hàng trung ương được kỳ vọng tiếp tục gia tăng dự trữ vàng cũng sẽ hỗ trợ giá kim loại quý, theo Kitco.

Giá vàng vẫn còn dư địa tăng

"Giá vàng chịu áp lực trong phần lớn thời gian qua. Ngay cả sau khi phục hồi, kim loại quý này vẫn thấp hơn khoảng 7% so với mức đỉnh lịch sử", các chuyên gia UBS viết trong báo cáo.

Theo phân tích, tác nhân trực tiếp gây ra các biến động gần đây của giá vàng liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hồi cuối tháng 1.

Bên cạnh đó, UBS nhận định đợt biến động này đã làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của vàng như một tài sản phòng hộ trước rủi ro địa chính trị và biến động thị trường.

Sau những biến động gần đây, giá vàng thế giới hiện cao hơn khoảng 16% so với đầu năm. Đà tăng được hưởng lợi từ các sự kiện căng thẳng địa chính trị, yếu tố mà giới chuyên gia dự báo còn kéo dài. Đồng thời, chính sách sắp tới của Fed cũng sẽ không chấm dứt đà tăng của vàng.

Hiện, các chuyên gia UBS dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm 2026 ở mức 5.900 USD /ounce. Theo đó, đà tăng mạnh của cả kim loại trắng và kim loại quý vẫn còn dư địa tiếp diễn cũng như sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong danh mục đầu tư năm 2026.

Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng vàng lớn và có mức lợi nhuận chưa đáng kể, việc mở rộng danh mục hàng hóa sang đồng, nhôm và các tài sản nông nghiệp có thể giúp đa dạng hóa nguồn lợi nhuận trong tương lai và góp phần ổn định danh mục.

Tương tự, Viện Đầu tư Wells Fargo cũng đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên mức 6.100- 6.300 USD /ounce, tăng mạnh so với mức dự báo trước đó là 4.500- 4.700 USD /ounce. Đây là mức điều chỉnh tăng thêm khoảng 1.600 USD , tương đương gần 35% trên toàn bộ biên độ dự báo. So với giá vàng giao ngay hiện nay, Wells Fargo đang kỳ vọng dư địa tăng thêm của kim loại quý vào khoảng 23-27%.

Dù đà tăng của kim loại quý thời gian gần đây không hoàn toàn suôn sẻ, tâm lý thị trường đối với vàng hiện hấp dẫn hơn so với nhiều tài sản khác, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tình trạng đầu cơ tăng quá mức

Nhận định về đà tăng của giá vàng, ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, cho biết trong thời gian tới, thị trường sẽ cần thêm thời gian để hoạt động đầu cơ lắng xuống, qua đó giúp giá vàng dần ổn định và thiết lập mặt bằng mới.

Dù mức biến động trong ngắn hạn đang ở mức cao bất thường, vai trò trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của vàng đối với các nhóm nhà đầu tư chủ chốt vẫn không thay đổi. Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và châu Á, tiếp tục tập trung gia tăng tỷ trọng phân bổ chiến lược vào vàng.

Từ những yếu tố trên, UOB duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với vàng và điều chỉnh tăng dự báo giá kim loại quý: 4.800 USD /ounce quý I, 5.000 USD /ounce quý II, 5.200 USD /ounce quý III và kết thúc năm ở mốc 5.400 USD /ounce.

So với mức ước tính đưa ra hồi đầu năm, dự báo mới nhất của UOB đã tăng 400 USD ở hầu hết giai đoạn.

"Dù chúng tôi duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn, cần lưu ý rủi ro về khả năng biến động tiếp diễn trong ngắn hạn. Với lượng vị thế đầu cơ quy mô lớn đã tích lũy trong giai đoạn giá tăng nóng gần đây, không thể loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua đã trở nên đuối sức", ông Heng Koon How cho biết.

Khi giá vàng tăng mạnh vượt mốc 5.000 USD /ounce trong tháng 1, thị trường đã xuất hiện những dấu hiệu điển hình cho thấy hoạt động đầu cơ trở nên "quá nóng". Cụ thể, giá vàng ghi nhận các nhịp biến động đảo chiều mạnh trong ngày với tần suất gia tăng, chênh lệch giá mua - bán bị nới rộng, cũng như xuất hiện sự lệch pha ngày càng lớn giữa giá hợp đồng tương lai quy đổi trên các sàn giao dịch chủ chốt như COMEX, SHFE so với giá vàng giao ngay.

Đặc biệt, tình trạng khan hiếm vàng vật chất đã được ghi nhận tại nhiều trung tâm giao dịch vàng lớn trên thế giới khi nhà đầu tư cá nhân ồ ạt tham gia, góp phần đẩy hoạt động mua vào lên mức cao.

Trong bối cảnh biến động hai chiều cực mạnh, mức biến động kỳ vọng của vàng đã tăng lên trên 30%, cao hơn đáng kể so với giai đoạn khủng hoảng Covid-19, dù vẫn thấp hơn các mức cực đoan từng ghi nhận trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu (GFC).

Mặt khác, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh được xem như "cái cớ để chốt lời vàng", trong bối cảnh ông từng thể hiện quan điểm thận trọng mang xu hướng "diều hâu" đối với lạm phát trong nhiệm kỳ trước đây khi giữ vai trò Thống đốc Fed dưới thời Chủ tịch Ben Bernanke. Ông cũng từng đặt câu hỏi về sự cần thiết của chính sách nới lỏng định lượng (QE) cũng như quy mô bảng cân đối kế toán lớn của Fed.

Song song, các thông tin nội địa từ Trung Quốc xuất hiện liên quan đến nguy cơ lừa đảo và đổ vỡ của một số mô hình đầu tư vàng. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng đợt tăng mạnh của giá vàng có thể đã đạt đến mức độ mang tính đầu cơ cao, đặc biệt khi lượng vàng nắm giữ theo chứng quyền trên sàn SHFE và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đã tăng vọt trong những tuần gần đây.

Các biện pháp siết chặt của cơ quan chức năng Trung Quốc cùng với việc đóng cửa một số quỹ đã bắt đầu làm thu hẹp nhu cầu vàng trong ngắn hạn.