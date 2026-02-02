Giá vàng thế giới phục hồi, dự báo đạt 6.000 USD/ounce trong năm nay

Giá vàng thế giới phục hồi sau đợt giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Các chuyên gia cho rằng kim loại quý có thể cán mốc 6.000 USD/ounce trong năm nay.

Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 2/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã hồi phục trở lại mốc 4.780 USD /ounce, sau khi rơi thẳng đứng xuống vùng giá 4.400 USD /ounce, tức giảm gần 490 USD trong 24 giờ qua.

Đáng chú ý, phiên bán tháo mạnh nhất trong lịch sử của giá vàng xảy ra chỉ 2 ngày sau khi kim loại quý này ghi nhận phiên tăng mạnh nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng trong tháng 1, giá vàng đã tăng 29,5%. Còn bạc lập đỉnh trên 121 USD /ounce, với mức tăng lên tới 68,5%, theo Bloomberg.

Các động lực hỗ trợ vẫn hiện diện

"Vài ngày vừa qua thực sự là giai đoạn biến động mạnh trên toàn bộ thị trường kim loại", ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết. Đối với kim loại quý, nhịp điều chỉnh này là điều có thể dự đoán trước, xét đến tốc độ và quy mô của đợt tăng trong tháng 1. Theo đó, nhà đầu tư toàn cầu đã ồ ạt gom vàng và bạc, với mức tăng lần lượt 20% và hơn 40%.

Ông Ole Hansen, Trưởng chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng mức tăng mạnh theo tháng của vàng và bạc đã khiến điều kiện giao dịch ngày càng khó khăn, góp phần làm gia tăng biến động hiện tại. "Các nhà tạo lập thị trường ngày càng e ngại việc nắm giữ rủi ro, khiến thanh khoản mỏng đi và chênh lệch giá mua - bán được nới rộng", ông nói.

Bất chấp áp lực bán rất lớn, giới phân tích lại không cho rằng xu hướng tăng dài hạn của thị trường bị ảnh hưởng. Dù nhiều chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên vội vàng bắt đáy, họ vẫn kỳ vọng đợt điều chỉnh này sẽ thu hút lực mua trở lại.

Ông Welsh nhấn mạnh các động lực vĩ mô từng thúc đẩy vàng, bạc và đồng vẫn hiện hữu. Diễn biến này tương tự một đợt điều chỉnh vị thế trong xu hướng tăng đang tiếp diễn, chứ không phải sự kết thúc của chu kỳ. "Thị trường kim loại quý sẽ tiếp tục được nâng đỡ tốt trong suốt năm 2026, dù biên độ dao động có thể rộng hơn", ông nói thêm.

Trong khi đó, ông Hansen cho rằng giá vàng vẫn có lộ trình hướng tới mốc 6.000 USD /ounce vào cuối năm. Cùng quan điểm, ông Matthew Piggott, Giám đốc mảng vàng và bạc tại Metals Focus, nhận định khó có yếu tố đủ sức tạo ra một đợt giảm kéo dài, khi nhà đầu tư vẫn đang đối mặt với bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

"Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một quyết định chính sách khó lường làm đảo lộn trạng thái hiện tại. Khi các rủi ro về thị trường còn tồn tại, tâm lý lạc quan đối với vàng và bạc vẫn sẽ được duy trì", ông Piggott nhấn mạnh.

Gia tăng vị thế mua dài hạn

Về mức đáy tiềm năng, bà Ipek Ozkardeskaya, Chiến lược gia thị trường tại Swissquote, cho rằng giá vàng có thể kiểm định vùng hỗ trợ quanh 4.600 USD /ounce.

Tuy nhiên, các nhịp điều chỉnh sẽ được xem là cơ hội để gia tăng vị thế mua dài hạn, bởi các động lực chính của đà tăng kim loại, bao gồm nợ công khối G7 tiếp tục gia tăng, nhu cầu suy yếu đối với đồng USD, bất ổn thương mại và địa chính trị, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Alex Kuptsikevich, Trưởng phân tích thị trường tại FxPro, cho biết ông đang theo dõi vùng hỗ trợ ban đầu quanh 4.700 USD /ounce. Dù đợt giảm của vàng và bạc chủ yếu xuất phát từ áp lực bán kỹ thuật, diễn biến này còn bị khuếch đại bởi sự thay đổi kỳ vọng đối với kinh tế Mỹ và chính sách lãi suất.

Sáng ngày 30/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ông Warsh từng là Thống đốc Fed năm 2006 và một số nhà phân tích cho rằng việc ông quay trở lại có thể mang lại sự ổn định lớn hơn cho chính sách tiền tệ Mỹ.

Ông Charlie Ripley, Chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Allianz Investment Management, nhận định đề cử này có thể trở thành bước ngoặt đối với định hướng và vai trò của Fed. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng khó có khả năng ông Warsh đi ngược lại quan điểm nhất quán của Tổng thống Trump về việc duy trì lãi suất thấp.

Tuy phải chịu sức ép liên tục từ Nhà Trắng, thị trường vẫn thận trọng trong việc kỳ vọng Fed nới lỏng mạnh tay. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2026 có thể diễn ra vào tháng 6, với chỉ 2 lần cắt giảm trong cả năm.

Mặt khác, các nhà kinh tế tại BNP Paribas hiện dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt năm nay.