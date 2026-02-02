Giá vàng vừa có thêm một nhịp 'sập' mạnh

Giá vàng trong nước tiếp tục kéo dài chuỗi phiên giảm tồi tệ nhất lịch sử, hiện giá vàng miếng SJC đã giảm về 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chưa ngừng rơi. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch chiều 2/2, giá vàng trong nước một lần nữa ghi nhận cú "sập" mạnh, kéo giá vàng miếng giảm về vùng 166 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện hạ giá vàng miếng xuống còn 163 - 166 triệu/lượng, giảm thêm 1 triệu đồng so với phiên sáng, qua đó nâng tổng mức giảm từ đầu ngày lên 6 triệu đồng/lượng.

Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đều đã kéo giá vàng miếng về ngưỡng 166 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính từ đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng ghi nhận vào phiên 29/1 giá vàng miếng đã giảm một mạch hơn 25 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng hơn 13%. Mức giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán vàng miếng ở mức 2 triệu/lượng, người dân mua vàng cuối tháng 1 đến nay đang chịu khoản lỗ hơn 27 triệu đồng.

Đà giảm chiều nay cũng diễn ra với mặt hàng vàng nhẫn. Trong phiên chiều, các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng biên độ giảm giá vàng nhẫn, lên tới 5-6 triệu/lượng so với giá chốt phiên liền trước.

Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 162,5 - 165,5 triệu/lượng; DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 162,8 - 165,8 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch tại 163 - 166 triệu/lượng.

Công ty Mi Hồng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 999 quanh 163,5 - 166 triệu/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giữ giá cao hơn ở 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải hiện là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở 166,5 - 169,5 triệu/lượng, cao hơn cả giá vàng miếng.

VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG RƠI Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166

Cùng xu hướng lao dốc, giá bạc trong nước cũng đồng loạt giảm sâu trong phiên hôm nay.

Giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý hiện giảm còn 2,809 - 2,896 triệu đồng/lượng; bạc Ancarat giao dịch ở 2,83 - 2,92 triệu/lượng; còn bạc miếng SBJ lùi về 3,15 - 3,27 triệu/lượng.

Với sản phẩm bạc thỏi 1 kg, mức giảm lên tới 11 triệu đồng/kg chỉ trong một phiên. Hiện bạc thỏi Phú Quý giao dịch ở 74,9 - 77,23 triệu/kg; Ancarat chấp nhận giao dịch bạc thỏi ở mức 75,47 - 77,81 triệu/kg, còn bạc SJB đưa giá xuống 84,08 - 87,2 triệu đồng/kg.

So với đỉnh lịch sử 123,68 triệu đồng/kg ghi nhận trong phiên 29/1, giá bạc thỏi Phú Quý đã giảm tới hơn 46 triệu đồng/kg, tương đương mức giảm ròng 38%.

Sáng nay (2/2), giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng, qua đó chính thức mất mốc 170 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 3,4 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán đã được rút ngắn xuống còn 2 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, giá vàng miếng SJC đã trải qua tuần biến động lịch sử khi giá tăng phi mã trong các phiên đầu tuần để đạt mức đỉnh lịch sử ở 191,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong 3 phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng đã rơi thẳng đứng xuống mốc 172 triệu đồng/lượng, tức mất hơn 19 triệu đồng/lượng.

Đà giảm mạnh của vàng miếng không chỉ xảy ra ở Công ty SJC mà còn lan rộng ra toàn thị trường khi các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt kéo giá bán vàng miếng xuống vùng dưới 169 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, giá vàng nhẫn cũng là mặt hàng giảm mạnh cùng với vàng nhẫn. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 165,1 - 168,1 triệu đồng/lượng, tương đương giảm khoảng 3 triệu đồng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tập đoàn DOJI sáng nay giảm 4,7 triệu đồng với mỗi lượng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, xuống còn 163,8 - 166,8 triệu/lượng. Nhẫn tròn của Tập đoàn Phú Quý giảm 3,2 triệu đồng, để giao dịch ở vùng 165,6 - 168,6 triệu/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm mạnh giá vàng nhẫn tròn trơn xuống vùng 164 - 167 triệu đồng/lượng. Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn 999 cao nhất thị trường ở mức 167 - 168,6 triệu đồng/lượng. Mức giá bán này cũng đang ngang bằng với SJC.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay vẫn đang trong chuỗi ngày giảm giá mạnh khi sáng nay mất thêm hơn 150 USD (-3,17%) để lao xuống mốc 4.732 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 149 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.