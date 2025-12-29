Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ vượt 4.900 USD/ounce năm sau

Goldman Sachs dự báo giá vàng năm tới có khả năng vượt mức 4.900 USD/ounce, được hỗ trợ bởi nhu cầu dự trữ ngày càng tăng của các ngân hàng trung ương và cả nhà đầu tư cá nhân.

Giá vàng năm 2026 có thể vượt 4.900 USD/ounce do sức mua mạnh từ các ngân hàng trung ương. Ảnh: Bloomberg.

Trong Báo cáo triển vọng hàng hóa năm 2026, Goldman Sachs - một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới - cho biết cuộc đua quyền lực địa chính trị và AI giữa Mỹ - Trung Quốc cùng với làn sóng cung ứng năng lượng toàn cầu là những niềm tin chủ đạo vào năm tới.

Kịch bản vĩ mô cơ sở của Goldman Sachs đưa ra bao gồm tăng trưởng GDP toàn cầu vững chắc và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,5%, qua đó tiếp tục hỗ trợ cho lợi suất hàng hóa nói chung.

Trong số tất cả hàng hóa, Goldman Sachs lạc quan nhất với vàng, với nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là yếu tố then chốt.

Báo cáo trên dự báo giá vàng sẽ điều chỉnh về vùng thấp 4.200 USD /ounce trong quý I/2026, rồi tăng trở lại trên 4.400 USD /ounce trong quý II, sau đó lập đỉnh lịch sử mới gần 4.630 USD /ounce vào quý III và có thể tăng lên tới 4.900 USD /ounce vào cuối quý IV.

Ngân hàng này kỳ vọng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026, trung bình 70 tấn/tháng, tức cao gấp 4 lần mức trung bình trước năm 2022.

Mức bình quân 12 tháng gần đây được các ngân hàng trung ương toàn cầu mua vào là 66 tấn/tháng.

Đà tăng của giá vàng vào năm sau dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất, việc đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga năm 2022 là bước ngoặt làm thay đổi cách các nhà quản lý dự trữ tại các thị trường mới nổi nhìn nhận rủi ro địa chính trị.

Bên cạnh đó, tỷ trọng dự trữ vàng ước tính của các ngân hàng trung ương đến từ nhiều nước mới nổi, như Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vẫn tương đối thấp so với các đối tác toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh nước này tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Cuối cùng, các khảo sát cho thấy nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương đang ở mức cao kỷ lục.

Các nhà phân tích cũng dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng nếu xu hướng đa dạng hóa này lan rộng sang nhà đầu tư tư nhân. Theo đó, xu hướng này đã tạo ra sự cạnh tranh vàng thỏi trực tiếp giữa nhà đầu tư và ngân hàng trung ương, qua đó khiến thị trường liên tục tăng giá.

Các quỹ ETF vàng hiện chỉ chiếm 0,17% danh mục tài chính của khu vực tư nhân Mỹ, thấp hơn 6 điểm cơ bản so với đỉnh năm 2012. "Chúng tôi ước tính rằng mỗi khi tỷ trọng vàng trong danh mục tài chính của Mỹ tăng thêm 1 điểm cơ bản, chủ yếu đến từ hoạt động mua ròng bổ sung của nhà đầu tư, thì giá vàng sẽ tăng khoảng 1,4%", báo cáo cho biết.

Mặt khác, Goldman Sachs cũng nhấn mạnh "vai trò bảo hiểm" mà hàng hóa mang lại cho danh mục đầu tư trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Ngay cả khi vàng vẫn là hàng hóa mua dài hạn ưa thích nhất của ngân hàng này, các chuyên gia cho rằng việc nắm giữ các loại hàng hóa khác cũng giữ vai trò quan trọng trong việc phân bổ chiến lược.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, thương mại và AI ngày càng gay gắt, các nước ngày càng sử dụng lợi thế về hàng hóa như một công cụ gây sức ép. Điều này khiến nguy cơ đứt gãy nguồn cung tăng lên, qua đó làm nổi bật vai trò "bảo hiểm" của hàng hóa trong danh mục đầu tư.

Đáng chú ý, các chuyên gia tài chính cũng nhấn mạnh việc chỉ nắm giữ cổ phiếu và trái phiếu sẽ trở nên kém hiệu quả khi xảy ra cú sốc nguồn cung hàng hóa. Những cú sốc này vừa đẩy lạm phát lên cao, vừa làm chậm tăng trưởng kinh tế, trong khi giá hàng hóa lại tăng mạnh.