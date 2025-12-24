Giá vàng dự báo đạt 4.600 USD/ounce vào 2026

UOB tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với kim loại quý, dự báo giá vàng năm 2026 sẽ tăng đều qua từng quý.

UOB dự báo giá vàng năm 2026 có thể tăng mạnh lên mốc 4.600 USD/ounce trong quý IV. Ảnh: Reuters.

Trong Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam quý I/2026, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của ngân hàng UOB (Singapore) nâng dự báo giá vàng thế giới năm 2026 lên 4.300 USD /ounce trong quý I, 4.400 USD /ounce trong quý II/2026, 4.500 USD /ounce trong quý III/2026 và 4.600 USD /ounce trong quý IV/2026.

Giá vàng sẽ duy trì đà tăng mạnh

UOB phân tích các yếu tố tích cực đã thúc đẩy đà tăng mạnh của vàng trong thời gian qua vẫn đang hiện hữu, đồng thời vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn giúp đa dạng hóa danh mục tiếp tục được củng cố.

Do đó, hoạt động tích lũy vàng ở các sàn giao dịch lớn trên thế giới như COMEX và SHFE vẫn rất mạnh. Dòng tiền vào các quỹ ETF vàng cũng duy trì xu hướng tích cực.

Ở cấp độ quốc gia, làn sóng tăng cường dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại.

Ngoài ra, nhiều stablecoin, dẫn đầu là Tether, cũng đang đẩy mạnh hoạt động mua vào đối với vàng. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 12 cũng là động lực tích cực trong ngắn hạn.

"Nhìn chung, trừ khi những yếu tố hỗ trợ trên thay đổi, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng mạnh theo xu hướng hiện tại", UOB nhận định.

Mặt khác, UOB cũng duy trì quan điểm đồng USD sẽ yếu đi vào năm sau, do ảnh hưởng bởi chính kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, các rủi ro về chính trị có thể trở lại và trở thành yếu tố gây áp lực giảm giá lên USD trong các tháng tới.

Với nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026, thị trường bắt đầu định giá khả năng người kế nhiệm sẽ có quan điểm đồng thuận hơn với ưu tiên về mức lãi suất thấp của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Kịch bản này có khả năng củng cố kỳ vọng về mức lãi suất điều hành cuối chu kỳ thấp hơn, qua đó dẫn đến xu hướng đồng USD suy yếu kéo dài.

Ngân hàng này dự báo chỉ số USD-Index ở mức 98,2 trong quý I/2026; 97,3 trong quý II/2026; 96,5 trong quý III/2026 và 95,7 vào quý cuối cùng của năm 2026. Tuy nhiên, tốc độ giảm giá của đồng USD có thể được kìm lại bởi tình hình lạm phát dai dẳng và các yếu tố cuối chu kỳ.

Đối với các đồng tiền chủ chốt khác so với đồng USD, UOB kỳ vọng EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD và USD/JPY sẽ kết thúc quý IV/2026 lần lượt ở mức 1,2; 1,37; 0,69 và 146.

Triển vọng kinh tế tích cực năm 2026

Cũng trong báo cáo, các chuyên gia phân tích tại UOB nhận định kết quả tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý III đạt mức cao nhất kể từ giai đoạn phục hồi hậu Covid-19 vào quý II/2022, với GDP thực tế đạt mức tăng trưởng 8,23% so với cùng kỳ, nối tiếp đà tăng 8,19% trong quý II.

Động lực chính tiếp tục đến từ hoạt động xuất khẩu và sản xuất duy trì vững vàng, bất chấp các thách thức từ thuế quan của Mỹ.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh 16,8% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng tới 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do đơn hàng được đẩy nhanh sau khi Mỹ điều chỉnh việc áp dụng thuế đối ứng về mức cơ bản 10% trên toàn cầu.

Thặng dư thương mại lũy kế đến tháng 10 đạt 18,7 tỷ USD , thấp hơn mức 22,4 tỷ USD của năm 2024, chủ yếu đến từ nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu tăng mạnh để đáp ứng sản xuất phục vụ xuất khẩu.

Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh 16,8% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: Nam Khánh.

Trong khi đó, ngành sản xuất ghi nhận đà tăng trưởng trên diện rộng, tăng 10,8% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm, cao hơn mức 9,4% của cùng kỳ 2024. Với 4 tháng liên tiếp chỉ số PMI duy trì trên ngưỡng 50, triển vọng ngành sản xuất tiếp tục được đánh giá tích cực.

Bất chấp những biến động trong chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ từ đầu năm 2025, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn duy trì sức hút nhờ niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của quốc gia và khu vực ASEAN.

Trong bối cảnh tái cơ cấu chuỗi cung ứng tiếp diễn, vốn FDI giải ngân lũy kế đến tháng 10 đạt 21,3 tỷ USD , vượt dự báo cả năm ( 20 tỷ USD ) và cao hơn mức 19,6 tỷ USD cùng kỳ năm 2024. Dòng vốn đăng ký tiếp tục khởi sắc, tăng 15% lên 31,5 tỷ USD từ mức 27,3 tỷ USD năm trước.

Với GDP thực tăng 7,85% trong 9 tháng đầu năm, UOB cho biết triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn tích cực. Tuy nhiên, một rủi ro đáng chú ý là việc áp dụng mức thuế đối ứng có thể tạo sức ép lên hoạt động thương mại toàn cầu trong năm 2026, khi người tiêu dùng và nhà sản xuất Mỹ phải chịu chi phí nhập khẩu cao hơn.

"Chúng tôi dự báo tăng trưởng quý IV sẽ chậm lại còn 7,2%, đưa tăng trưởng cả năm đạt 7,7%. Việc đạt mục tiêu 8,3-8,5% theo dự báo chính thức sẽ khá thách thức, bởi điều này đòi hỏi tăng trưởng quý IV phải đạt 9,7-10,5%", UOB nhận định.

Bước sang năm 2026, tăng trưởng của Việt Nam có thể giảm nhẹ còn khoảng 7% do cơ sở so sánh cao của năm 2025 và sự suy giảm của hoạt động đẩy nhanh đơn hàng xuất khẩu trước đó.

Đến nay, lạm phát tại Việt Nam chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 10 tháng đầu năm 2025, lạm phát bình quân đạt 3,3%, so với mức trung bình 3,6% của năm 2024 và 3,26% của năm 2023. Các nhóm chi phí tác động chính tiếp tục là nhà ở và vật liệu xây dựng - bình quân tăng 6,2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 18,8%; và y tế - với mức tăng bình tăng 17%, chiếm tỷ trọng 5,4%.

Cùng với triển vọng tăng trưởng khả quan trong năm 2026 và áp lực mất giá dai dẳng của đồng VND, các yếu tố này sẽ hạn chế dư địa nới lỏng chính sách của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Do đó, UOB kỳ vọng NHNN sẽ duy trì ổn định lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%.

Dự báo về đồng nội tệ, UOB cho rằng mặc dù các yếu tố bất định liên quan đến thuế quan gây áp lực lên tâm lý thị trường, tăng trưởng GDP cao hơn kỳ vọng đã giúp mức giảm giá VND từ đầu năm đến nay ở mức khiêm tốn 3,5%, tương đương với các năm trước.

Đồng thời, biến động tỷ giá được kiểm soát nhờ NHNN duy trì lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm và thực hiện can thiệp ngoại hối nhằm giảm thiểu các biến động mạnh trên thị trường.

"Dự báo tỷ giá USD/VND lần lượt ở mức 26.300 đồng trong quý I/2026, 26.100 đồng trong quý II/2026, 26.000 đồng trong quý III/2026 và 25.900 đồng trong quý IV/2026", UOB nêu trong báo cáo.