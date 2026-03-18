Bất ngờ với phân khúc hút nhiều tiền nhất bất động sản công nghiệp

Sự bùng nổ của hạ tầng số và nhu cầu điện toán đám mây đang đưa trung tâm dữ liệu trở thành phân khúc thu hút vốn mạnh nhất trong bất động sản công nghiệp Đông Nam Á.

Theo thống kê năm 2025 của Cushman & Wakefield (C&W), trung tâm dữ liệu (data center) đang trở thành loại hình dẫn dắt dòng vốn, thu hút giá trị đầu tư vào bất động sản công nghiệp Đông Nam Á.

Tổng vốn đầu tư vào bất động sản công nghiệp Đông Nam Á được ghi nhận tăng vọt đến 48% trong năm qua, chủ yếu nhờ nhu cầu phát triển hạ tầng số cùng với sự mở rộng của các cơ sở logistics và kho vận phục vụ thương mại điện tử.

Bên cạnh trung tâm dữ liệu, nhu cầu thuê kho vận chất lượng cao cũng tiếp tục gia tăng nhờ sự mở rộng của các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) và vai trò ngày càng lớn của Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Còn nhiều dư địa tăng trưởng tại Việt Nam

Trong bức tranh chung của khu vực, ngành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được chuyên gia C&W đánh giá vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu do nguồn cung còn hạn chế.

Theo Savills, tính đến năm 2025, Việt Nam có khoảng 41 trung tâm dữ liệu đang hoạt động với tổng công suất khoảng 524,7 MW, tăng mạnh so với năm trước. Dự báo cho thấy tổng công suất có thể tiến gần 950 MW vào năm 2030.

Việc tuyến cáp quang biển Asia Direct Cable đi vào vận hành từ năm 2025 cũng giúp cải thiện đáng kể năng lực kết nối quốc tế, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của hạ tầng số.

Báo cáo của Savills cũng cho thấy Việt Nam đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng số nhằm đáp ứng nhu cầu từ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các dịch vụ dữ liệu. Xu hướng này đang tạo ra lớp nhu cầu mới đối với bất động sản công nghiệp, đặc biệt tại những khu vực có lợi thế về hạ tầng kỹ thuật và kết nối.

Trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng số tiếp tục gia tăng cùng với sự mở rộng của nền kinh tế số, Cushman & Wakefield đánh giá thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Trên thực tế, thị trường đã ghi nhận nhiều dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn được công bố hoặc đang triển khai. Điển hình như Viettel IDC đang phát triển dự án tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (TP.HCM) với công suất thiết kế khoảng 140 MW. Tại cùng khu vực, Kinh Bắc hợp tác với AIC và VietinBank phát triển trung tâm dữ liệu gần 2 tỷ USD với công suất dự kiến đạt 200 MW IT Load.

Bên cạnh đó, CMC cũng đang triển khai dự án CMC Hyperscale Data Center với tổng vốn đầu tư hơn 250 triệu USD tại Khu công nghệ cao (TP.HCM), công suất ban đầu 30 MW và có thể mở rộng lên 120 MW trong tương lai.

Các chuyên gia C&W nhận định các cam kết đầu tư quy mô lớn gần đây cho thấy niềm tin bền vững của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển hạ tầng số tại khu vực.

Tuy nhiên, theo Savills, trung tâm dữ liệu đặt ra yêu cầu hoàn toàn khác so với nhà xưởng truyền thống, từ nguồn điện ổn định, hạ tầng kỹ thuật chuyên biệt đến khả năng mở rộng dài hạn. Điều này khiến phân khúc này hiện chỉ tập trung tại một số khu công nghiệp đủ điều kiện đáp ứng, qua đó làm gia tăng mức độ phân hóa trong thị trường.

Kỳ vọng chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2026

Trao đổi với Tri Thức - Znews trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm vừa rồi, ông Martin Fidden, Giám đốc Điều hành Savills châu Á - Thái Bình Dương, nhận định dòng vốn đầu tư bất động sản đang ngày càng dịch chuyển sang các phân khúc có dòng tiền ổn định và khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động kinh tế như công nghiệp - logistics, trung tâm dữ liệu, hạ tầng và nhóm tài sản “living sectors”.

“Trong thời đại số hóa, nhu cầu đối với trung tâm dữ liệu là rất lớn và được xem là loại tài sản có mức độ an toàn cao. Còn với công nghiệp - logistics, phân khúc này tiếp tục hưởng lợi từ sự bùng nổ của thương mại điện tử trong 5-6 năm qua”, ông nói.

Riêng tại Việt Nam, ông Martin nhìn nhận nhu cầu phát triển trung tâm dữ liệu là rất rõ ràng nhờ quy mô dân số trẻ và mức độ tiếp cận công nghệ cao. Tuy nhiên, ông cho rằng thách thức lớn nhất nằm ở việc đảm bảo nguồn điện, nguồn nước cũng như các thủ tục pháp lý liên quan.

Vị lãnh đạo nói trong nhiều trường hợp, nếu một khu công nghiệp hiện hữu đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, việc chuyển đổi sang phát triển trung tâm dữ liệu có thể giúp gia tăng đáng kể giá trị của khu đất so với mô hình công nghiệp truyền thống.

Savills dự báo trong thời gian tới, thị trường bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục phân hóa theo từng ngành và theo năng lực hạ tầng của từng khu công nghiệp. Những dự án có khả năng đáp ứng nhu cầu đặc thù của thương mại điện tử, trung tâm dữ liệu và sản xuất công nghệ cao sẽ có lợi thế rõ rệt trong việc thu hút khách thuê.

Trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng trọng điểm dự kiến hoàn thiện từ năm 2026, cùng với sự phát triển của các ngành bán dẫn, trung tâm dữ liệu, xe điện và yêu cầu phát triển bền vững, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam được kỳ vọng sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, nơi lợi thế cạnh tranh ngày càng gắn với hạ tầng, công nghệ và khả năng phục vụ các ngành kinh tế giá trị cao.