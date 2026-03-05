Cựu học sinh Trường Năng khiếu TP.HCM làm Phó tổng giám đốc Yeah1

Tân phó tổng Yeah1 từng là nhân sự nòng cốt trong việc đàm phán, chuyển giao và khai thác các IP (sở hữu trí tuệ) đình đám như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió".

Yeah1 bổ sung nhân sự trẻ vào bộ máy lãnh đạo cấp cao. Ảnh: YEG.

Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Quân Minh (sinh năm 1995) giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách phát triển nền tảng & người dùng kiêm phát triển thị trường quốc tế.

Theo giới thiệu từ Yeah1, ông Minh là cựu học sinh Trường THPT Năng Khiếu TP.HCM, Á khoa đầu vào khối A trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM với học bổng toàn phần và từng tham gia chương trình trao đổi tại Đức.

Ông Huỳnh Quân Minh đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa Yeah1 và Mango TV (Trung Quốc). Ảnh: YEG.

Trước khi chính thức gia nhập Ban điều hành Yeah1, ông Minh được biết đến với vai trò "kiến trúc sư" trong việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa Yeah1 và MangoTV (Trung Quốc). Ông là nhân sự nòng cốt trong việc đàm phán, chuyển giao và khai thác các IP (Sở hữu trí tuệ) đình đám như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió", "Gia đình Haha" và "Tân binh toàn năng".

Với vai trò mới, ông Huỳnh Quân Minh sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp đối với mảng phát triển nền tảng & hệ sinh thái người dùng cuối (bao gồm MangoPlus, 1Creators, YeaH1 Digital, 1Game) và phát triển thị trường quốc tế.

Về kết quả kinh doanh, năm vừa qua, Yeah1 ghi nhận doanh thu gần 1.653 tỷ đồng , tăng hơn 61% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 35% về còn hơn 80 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc biên lợi nhuận mảng quảng cáo trên các nền tảng sụt giảm do tác động của thay đổi chính sách từ các nền tảng và diễn biến kém tích cực của thị trường quảng cáo nói chung.

Bên cạnh đó, việc gia tăng chi phí đầu tư cho phát triển hệ thống người dùng cuối cũng khiến lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế sụt giảm.

Trong khi đó, các dự án concert quy mô lớn đóng góp doanh thu đáng kể, nhưng chi phí đầu tư cao do ứng dụng những kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhất cũng tác động tới các chỉ tiêu tài chính này.

Dù vậy Yeah1 cho biết đã xây dựng được một tập khách hàng trung thành, luôn sẵn sàng chi tiêu cho những chương trình doanh nghiệp sản xuất.