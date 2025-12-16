Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Nhà sản xuất 'Anh trai', 'Chị đẹp' được Sony Music rót vốn

  • Thứ ba, 16/12/2025 15:42 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Sony Music Entertainment chính thức tham gia vào ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam thông qua khoản đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái Yeah1.

Sony Music Entertainment sẽ rót vốn vào công ty con sở hữu, sản xuất và phát hành âm nhạc của Yeah1. Ảnh: YEG.

Ngày 15/12, HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) đã ban hành nghị quyết thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng để nhận vốn góp từ Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited (Sony Music Entertainment HK) tại công ty con là CTCP 1Label.

Nghị quyết đồng thời thông qua các hợp đồng hợp tác với Sony Music Entertainment HK cho các dự án phân phối nhạc số trong tương lai.

Theo đó, dự kiến Sony Music Entertainment HK sẽ sở hữu 49% cổ phần có quyền biểu quyết tại 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, 1Label và 1Talents - thuộc sở hữu của 1Label - không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Yeah1.

Trong hệ sinh thái Yeah1, 1Label là đơn vị sở hữu, sản xuất và phát hành âm nhạc, còn 1Talents đảm nhận vai trò quản lý nghệ sĩ.

Trong khi đó, Sony Music Entertainment HK là một thành viên của Tập đoàn Sony Music Entertainment - một trong nhóm 3 doanh nghiệp lớn nhất thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, hoạt động tại hơn 100 quốc gia.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Yeah1 đạt doanh thu thuần 1.068 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng quảng cáo và truyền thông tiếp tục là trụ cột chính, mang về 887 tỷ đồng, chiếm 83% tổng doanh thu. Các mảng cung cấp, tư vấn và khai thác bản quyền nội dung, mảng cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa đóng góp 143,7 tỷ đồng; 28,6 tỷ đồng8,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 66,6 tỷ đồng, tăng 20% nhờ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến doanh thu tăng ở hầu hết lĩnh vực.

Theo kế hoạch năm 2025, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và hơn 47% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo đánh giá của Chứng khoán Vietcap, rủi ro của YEG vẫn đến từ việc phụ thuộc lớn vào quảng cáo, lĩnh vực dễ biến động và cạnh tranh mạnh. Tuy nhiên, hướng đi mới là xây dựng hệ sinh thái idol cùng với việc tổ chức concert và nắm giữ bản quyền các chương trình được xem là bước chuyển giúp Yeah1 bền vững hơn.

Nhà sản xuất 'Gia đình haha' hụt hơi?

Lợi nhuận của Yeah1 về mức thấp nhất trong 2 năm gần đây do chi phí sản xuất chương trình tăng cao và hụt thu tài chính.

17:26 31/10/2025

Yeah1 sẽ tổ chức thêm các đêm concert

Yeah1 công bố dự án đêm nhạc Y-concert tổ chức tại miền Bắc trong tháng 12 quy tụ dàn sao từ các chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió", "Gia đình haha".

10:54 8/10/2025

Nhà sản xuất show 'Gia đình Haha' thắng lớn

Concert và show truyền hình mới giúp Yeah1 lãi sau thuế 33 tỷ đồng trong quý II.

12:45 31/7/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Sony Music Sony Yeah1 Yeah1

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1

    Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1

    Tập đoàn Yeah1 khởi đầu là trang thông tin điện tử yeah1.com với doanh thu vỏn vẹn 150 USD. Công ty đã phát triển trở thành đơn vị kinh doanh giải trí, quảng cáo trực tuyến, truyền hình lớn. Đây cũng là công ty giải trí đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt.

    • Thành lập: 2006
    • Sáng lập: Nguyễn Ảnh Nhượng Tống và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: YEG

    Website

Đọc tiếp

VPBankS co tong giam doc moi hinh anh

VPBankS có tổng giám đốc mới

2 giờ trước 14:26 16/12/2025

0

Sau khi chính thức niêm yết cổ phiếu lên sàn HoSE, VPBankS đã bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Vũ Hữu Điền.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý