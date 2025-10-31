Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà sản xuất 'Gia đình haha' hụt hơi?

  • Thứ sáu, 31/10/2025 17:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lợi nhuận của Yeah1 về mức thấp nhất trong 2 năm gần đây do chi phí sản xuất chương trình tăng cao và hụt thu tài chính.

Yeah1 suy giảm lợi nhuận do chi phí giá vốn sản xuất các chương trình truyền hình tăng cao. Ảnh: YEG.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) ghi nhận doanh thu đạt 391 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao khiến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 22,9% xuống 11,6%, lợi nhuận gộp giảm 43% xuống 45,2 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh thu tài chính giảm từ 24,5 tỷ xuống 5,5 tỷ đồng, các chi phí cũng đồng loạt được cắt giảm đáng kể. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn vẫn giảm gần 79% xuống 7,3 tỷ đồng, mức thấp nhất tính từ quý III/2023.

Lợi nhuận của Yeah1 xuống thấp nhất 2 năm
Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận suy giảm chủ yếu do chi phí giá vốn sản xuất các chương trình truyền hình tăng cao, nhằm gia tăng chất lượng sản phẩm phục vụ cho người xem.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Yeah1 đạt doanh thu thuần 1.068 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024. Trong cơ cấu doanh thu, mảng quảng cáo và truyền thông tiếp tục là trụ cột chính, mang về 887 tỷ đồng, chiếm 83% tổng doanh thu.

Các mảng cung cấp, tư vấn và khai thác bản quyền nội dung, mảng cung cấp dịch vụ và bán hàng hoá đóng góp 143,7 tỷ đồng; 28,6 tỷ đồng8,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 66,6 tỷ đồng, tăng 20% nhờ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến doanh thu tăng ở hầu hết lĩnh vực.

Theo kế hoạch năm 2025, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và hơn 47% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo đánh giá của Chứng khoán Vietcap, rủi ro của YEG vẫn là phụ thuộc lớn vào quảng cáo, lĩnh vực dễ biến động và cạnh tranh mạnh. Tuy nhiên, hướng đi mới là xây dựng hệ sinh thái idol cùng với việc tổ chức concert và nắm giữ bản quyền các chương trình được xem là bước chuyển giúp Yeah1 bền vững hơn.

Diệu Thanh

