Nhà sản xuất 'Gia đình haha' hụt hơi?

|
Yeah1 suy giảm lợi nhuận do chi phí giá vốn sản xuất các chương trình truyền hình tăng cao. Ảnh: YEG.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) ghi nhận doanh thu đạt 391 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao khiến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 22,9% xuống 11,6%, lợi nhuận gộp giảm 43% xuống 45,2 tỷ đồng.
Đồng thời, doanh thu tài chính giảm từ 24,5 tỷ xuống 5,5 tỷ đồng, các chi phí cũng đồng loạt được cắt giảm đáng kể. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn vẫn giảm gần 79% xuống 7,3 tỷ đồng, mức thấp nhất tính từ quý III/2023.
|Lợi nhuận của Yeah1 xuống thấp nhất 2 năm
|Nguồn: BCTC DN
|Nhãn
|I/2023
|II
|III
|IV
|I/2024
|II
|III
|IV
|I/2025
|II
|III
|4
|5.5
|3.2
|18.8
|12
|8.5
|34.3
|71
|23.3
|33.3
|7.3
Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận suy giảm chủ yếu do chi phí giá vốn sản xuất các chương trình truyền hình tăng cao, nhằm gia tăng chất lượng sản phẩm phục vụ cho người xem.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Yeah1 đạt doanh thu thuần 1.068 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024. Trong cơ cấu doanh thu, mảng quảng cáo và truyền thông tiếp tục là trụ cột chính, mang về 887 tỷ đồng, chiếm 83% tổng doanh thu.
Các mảng cung cấp, tư vấn và khai thác bản quyền nội dung, mảng cung cấp dịch vụ và bán hàng hoá đóng góp 143,7 tỷ đồng; 28,6 tỷ đồng và 8,2 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 66,6 tỷ đồng, tăng 20% nhờ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến doanh thu tăng ở hầu hết lĩnh vực.
Theo kế hoạch năm 2025, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và hơn 47% mục tiêu lợi nhuận năm.
Theo đánh giá của Chứng khoán Vietcap, rủi ro của YEG vẫn là phụ thuộc lớn vào quảng cáo, lĩnh vực dễ biến động và cạnh tranh mạnh. Tuy nhiên, hướng đi mới là xây dựng hệ sinh thái idol cùng với việc tổ chức concert và nắm giữ bản quyền các chương trình được xem là bước chuyển giúp Yeah1 bền vững hơn.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.