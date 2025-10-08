Yeah1 sẽ tổ chức thêm các đêm concert

Yeah1 công bố dự án đêm nhạc Y-concert tổ chức tại miền Bắc trong tháng 12 quy tụ dàn sao từ các chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió", "Gia đình haha".

Các đêm concert là "gà đẻ trứng vàng" cho Yeah1. Ảnh: YEG.

Tập đoàn YeaH1 vừa công bố sự kiện âm nhạc mang tên Y-Concert, tiếp nối thành công của loạt concert kéo dài hơn 1 năm qua.

Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tại miền Bắc, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ từ các chương trình truyền hình thực tế ăn khách như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió", "Gia đình haha" và "Tân binh toàn năng".

Vừa qua, gameshow mới nhất của Yeah1 là "Tân binh toàn năng" đã lên sóng, mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp.

Cụ thể, mảng kinh doanh mới là đào tạo và quản lý nghệ sĩ bằng việc ra mắt nhóm nhạc nam sau chương trình "Tân binh toàn năng" sẽ giúp công ty bớt phụ thuộc vào doanh thu từ mảng quảng cáo.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm cho thấy nếu xét theo cơ cấu, mảng quảng cáo và truyền thông đã mang về cho Yeah1 gần 539 tỷ đồng , tăng 126% và chiếm 80% doanh thu thuần. Hoạt động này có biên lãi gộp xấp xỉ 13%.

Trong khi đó, doanh thu còn lại đến từ hoạt động cung cấp, tư vấn và khai thác bản quyền nội dung hơn 94 tỷ đồng (chiếm 14%), hoạt động cung cấp dịch vụ và hàng hóa đóng góp hơn 40 tỷ đồng (chiếm 6%).

Với việc quản lý độc quyền nhóm nhạc, ban lãnh đạo Yeah1 dự kiến nguồn thu không chỉ đến từ quảng cáo trong chương trình, mà còn mở rộng ra concert, phát hành nhạc, bản quyền quốc tế, quảng cáo gắn với nghệ sĩ và khai thác hình ảnh thương mại...

Doanh nghiệp kỳ vọng có thể mang đến đội ngũ nghệ sĩ đủ sức đi đường dài, tạo ra giá trị kinh tế và khán giả gắn bó cho hệ sinh thái của công ty.

Lãnh đạo Yeah1 cho rằng mảng kinh doanh mới cũng gặp nhiều thách thức, nhất là việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để có thể đứng cạnh các sản phẩm đến từ nền âm nhạc của Hàn Quốc hay Nhật Bản. Bên cạnh đó, thị hiếu khán giả thay đổi nhanh chóng và chi phí đầu tư cũng rất lớn.

Dù vậy, nhờ thành công của các chương trình như "Anh trai" hay "Chị đẹp" nên công ty đã có nền tảng tài chính tốt hơn, có thêm kinh nghiệm để chủ động xây dựng các giá trị bền vững hơn.