CEO Yeah1 nhận lương 3,5 tỷ đồng/năm

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, người đứng loạt show truyền hình đình đám như "Gia đình Haha", "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp" nhận lương gần 300 triệu đồng mỗi tháng.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh là người đứng sau loạt chương trình đình đám, mang lại tiếng vang cho Yeah1. Ảnh: Phương Lâm.

Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) đã hé lộ thu nhập của nhân sự cấp cao trong bối cảnh doanh nghiệp có nhiều bước tiến tích cực.

Theo đó, trong năm 2025, Yeah1 đã chi gần 7,4 tỷ đồng cho đội ngũ nhân sự quản lý chủ chốt, tăng 32% so với năm trước.

Toàn bộ khoản chi này được phân bổ cho Ban điều hành, trong khi Hội đồng quản trị không nhận thù lao.

Đáng chú ý nhất, mức lương của bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng giám đốc Yeah1 đã tăng hơn 35% so với năm 2024, lên tới gần 3,5 tỷ đồng . Bình quân mỗi tháng, CEO Yeah1 nhận khoảng 287 triệu đồng.

Thực tế, thu nhập của bà Hạnh đã liên tục tăng trong thời gian đảm nhiệm vị trí CEO Yeah1. Năm 2023, bà nhận thu nhập khoảng 2,25 tỷ đồng , đến năm 2024 tăng lên 2,55 tỷ đồng . Trung bình mỗi tháng trong năm ngoái, Yeah1 trả nữ CEO khoảng 212,5 triệu đồng.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông và giải trí, bà Hạnh gia nhập Yeah1 vào đầu năm 2023 và nhanh chóng giữ vai trò tổng giám đốc.

Bà Hạnh cũng chính là người đứng sau sự thành công của các chương trình truyền hình giải trí được yêu thích nhất của Yeah1 hiện nay như "Anh trai vượt ngàn chông gai", hay "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Đây cũng là những chương trình có "công lớn" giúp Yeah1 bước qua giai đoạn thụt lùi sau sự cố YouTube. Trong năm 2025, Yeah1 tiếp tục thành công với các chương trình như "Gia đình Haha" hay "Tân binh toàn năng".

Năm vừa qua, Yeah1 ghi nhận doanh thu gần 1.653 tỷ đồng , tăng hơn 61% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 35% về còn hơn 80 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc biên lợi nhuận mảng quảng cáo trên các nền tảng sụt giảm do tác động của thay đổi chính sách từ các nền tảng và diễn biến kém tích cực của thị trường quảng cáo nói chung.

Bên cạnh đó, việc gia tăng chi phí đầu tư cho phát triển hệ thống người dùng cuối cũng khiến lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ.

"Các dự án concert quy mô lớn đóng góp doanh thu đáng kể, nhưng chi phí đầu tư cao do ứng dụng những kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhất", đại diện Yeah1 nói thêm.

Dù vậy tập đoàn cho biết đã xây dựng được một tập khách hàng trung thành, luôn sẵn sàng chi tiêu cho những chương trình của Yeah1 sản xuất.

Vừa qua, Yeah1 đã thành lập liên doanh SYE cùng Sony Music, hướng tới phát hành âm nhạc và quản lý nghệ sĩ. Cùng thời điểm, doanh nghiệp giới thiệu nhóm nhạc nam UPRIZE theo mô hình đào tạo chuẩn K-pop, cùng 4 nghệ sĩ độc lập đầu tiên.