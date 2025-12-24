Nhà sản xuất 'Anh trai', 'Chị đẹp' góp thêm 43,2 tỷ vào công ty con

Ngay sau khi công bố hợp tác chiến lược với Sony Music Entertainment, Yeah1 dồn lực vào MangoPlus để hoàn thiện bức tranh tăng trưởng bền vững.

Nhà sản xuất "Chị đẹp" liên tục công bố thông tin liên quan đến việc hợp tác, đầu tư để hoàn thiện hệ sinh thái giải trí. Ảnh: YEG.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) vừa chính thức công bố việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ (MangoPlus), hiện là công ty con trực tiếp, nhằm củng cố năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động.

Theo đó, số vốn góp thêm dự kiến là gần 43,2 tỷ đồng , hoàn thành trong quý IV năm nay. Vốn điều lệ của Mango+ sau khi Yeah1 góp thêm vốn là gần 43,72 tỷ đồng , do Yeah1 tiếp tục sở hữu 100% vốn điều lệ.

Theo Yeah1, MangoPlus sẽ đóng vai trò là đơn vị độc quyền tiếp nhận, khai thác và Việt hóa các định dạng (format) giải trí hàng đầu thế giới thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác nội dung lớn trong khu vực.

Doanh nghiệp đánh giá đây là bước đi chiến lược nhằm triển khai hợp đồng hợp tác kinh doanh chiến lược dài hạn giữa Tập đoàn Yeah1 và Mango TV - đơn vị sáng tạo nội dung hàng đầu của Trung Quốc.

Theo hợp tác này, MangoPlus nắm giữ độc quyền khai thác kho tàng IP format từ đối tác quốc tế và đây không chỉ là việc mang những sản phẩm tinh hoa quốc tế về Việt Nam mà còn là hành trình chuyển giao năng lực sâu rộng từ sản xuất đến công nghệ, vận hành.

Gần đây, Yeah1 đã ban hành nghị quyết thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng để nhận vốn góp từ Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited (Sony Music Entertainment HK) tại công ty con là CTCP 1Label.

Nghị quyết đồng thời thông qua các hợp đồng hợp tác với Sony Music Entertainment HK cho các dự án phân phối nhạc số trong tương lai.

Theo đó, dự kiến Sony Music Entertainment HK sẽ sở hữu 49% cổ phần có quyền biểu quyết tại 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, 1Label và 1Talents - thuộc sở hữu của 1Label - không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Yeah1.

Trong hệ sinh thái Yeah1, 1Label là đơn vị sở hữu, sản xuất và phát hành âm nhạc, còn 1Talents đảm nhận vai trò quản lý nghệ sĩ.

Trong khi đó, Sony Music Entertainment HK là một thành viên của Tập đoàn Sony Music Entertainment - một trong nhóm 3 doanh nghiệp lớn nhất thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, hoạt động tại hơn 100 quốc gia.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Yeah1 đạt doanh thu thuần 1.068 tỷ đồng , tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng quảng cáo và truyền thông tiếp tục là trụ cột chính, mang về 887 tỷ đồng , chiếm 83% tổng doanh thu. Các mảng cung cấp, tư vấn và khai thác bản quyền nội dung, mảng cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa đóng góp 143,7 tỷ đồng ; 28,6 tỷ đồng và 8,2 tỷ đồng .

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 66,6 tỷ đồng , tăng 20% nhờ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến doanh thu tăng ở hầu hết lĩnh vực.

Theo kế hoạch năm 2025, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng . Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và hơn 47% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo đánh giá của Chứng khoán Vietcap, rủi ro của YEG vẫn đến từ việc phụ thuộc lớn vào quảng cáo, lĩnh vực dễ biến động và cạnh tranh mạnh. Tuy nhiên, hướng đi mới là xây dựng hệ sinh thái idol cùng với việc tổ chức concert và nắm giữ bản quyền các chương trình được xem là bước chuyển giúp Yeah1 bền vững hơn.