Xe khách tăng giá vé, tìm thêm đầu mối mua xăng dầu

Nhiều nhà xe đã điều chỉnh giá vé để bù đắp một phần tăng giá xăng dầu. Đồng thời, họ mở rộng tìm kiếm các nhà phân phối xăng dầu mới để chủ động nguồn cung trong thời gian tới.

Giá nhiên liệu tăng mạnh tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải. Ảnh: Duy Hiệu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chủ một nhà xe tuyến TP.HCM - Đồng Nai cho biết đã tăng giá vé từ 120.000 đồng lên 130.000 đồng từ ngày 8/3, thời điểm giá dầu hơn 30.000 đồng/lít.

Theo ông, phần lớn hành khách là người dân địa phương nên khá nhạy cảm với việc tăng giá, vì vậy doanh nghiệp không thể điều chỉnh tăng mạnh như các tuyến xe du lịch. Hiện, dù giá dầu đã hạ nhiệt, doanh nghiệp cho biết mức tăng 10.000 đồng/vé vẫn chưa đủ bù đắp chênh lệch chi phí nhiên liệu.

"Không biết căng thẳng ở Trung Đông sẽ kéo dài đến bao lâu. Nếu giá dầu tiếp tục tăng thì giá vé buộc phải neo theo", ông nói.

Nhà xe tìm đủ cách thích ứng

Theo chủ nhà xe này, vận tải hành khách là một dịch vụ khá thiết yếu đối với người dân, do đó ông không quá bi quan về tình hình kinh doanh khi tăng giá vé. "Thực tế những ngày qua, hành khách cũng thông cảm và duy trì ổn định, một phần vì mức tăng của chúng tôi không quá lớn", ông kể.

Ông chia sẻ bản thân lo lắng nhiều hơn về nguồn cung dầu. Hiện, nguồn cung cho nhà xe chưa đứt gãy, các xe vẫn có thể tiếp nhiên liệu tại các cây xăng dọc tuyến, nhưng ông cũng chủ động dự trữ vài chục nghìn lít dầu đủ để vận hành đội xe trong khoảng 10 ngày, đồng thời tiếp tục tìm thêm các đầu mối cung cấp khác.

Thực tế, những biến động trên thị trường xăng dầu trong nước thời gian qua chịu tác động lớn từ thế giới, khi xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm tắc nghẽn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu.

Trong cơ cấu chi phí vận hành của ngành vận tải, nhiên liệu thường chiếm 25-35%. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trước biến động chi phí nhiên liệu, đến hết ngày 11/3, 18/97 đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh (chiếm 18,5%) đăng ký khai thác trên địa bàn đã thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên 102 tuyến vận tải hành khách cố định, mức tăng phổ biến từ 5% đến 36%, tùy từng tuyến và doanh nghiệp.

TP.HCM hiện có 2.115 tuyến vận tải hành khách cố định đang hoạt động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với vận tải hành khách bằng xe buýt, TP.HCM hiện có 179 tuyến đang hoạt động, trong đó 109 tuyến được trợ giá, với tổng cộng 2.112 xe. Trong số này có 1.301 xe buýt điện, chiếm khoảng 62% tổng số phương tiện. Các tuyến xe buýt này vẫn duy trì hoạt động ổn định và chưa điều chỉnh giá vé.

Đối với xe taxi truyền thống, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM vận hành khoảng 20.700 taxi điện, chiếm 86% tổng số taxi toàn thành phố, đã giảm 10% giá cước từ ngày 11/3 đến hết ngày 31/3. Riêng CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) với khoảng 1.700 xe đã điều chỉnh tăng giá cước 11-12%.

Trong khi đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện taxi Mai Linh cho biết thời điểm này hãng vẫn duy trì ổn định giá cước, đồng thời theo dõi diễn biến thị trường một cách thận trọng để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Tương tự, CTCP Xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) vẫn giữ nguyên giá vé xe khách liên tỉnh và vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn này.

Dịch vụ chuyển phát FUTA Express cùng hệ sinh thái cũng thông báo không tăng cước vận chuyển đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nông sản, thuốc tây và vật tư y tế. Chính sách này được áp dụng từ ngày 9/3 trên toàn bộ hệ thống bưu cục và phòng giao dịch, nhằm góp phần hạn chế chi phí vận chuyển đẩy giá hàng hóa tăng cao.

Đại diện Phương Trang nhìn nhận trong bối cảnh nhiều yếu tố đầu vào đang biến động, mỗi quyết định giữ giá hay điều chỉnh giá của doanh nghiệp đều có thể tác động đến chuỗi cung ứng và mặt bằng giá cả thị trường. Do đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường nhiên liệu và chi phí đầu vào để có phương án điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

Phối hợp chia sẻ hạ tầng logistics, điểm trung chuyển

Không chỉ vận tải hành khách, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa cũng đang chịu sức ép lớn từ chi phí nhiên liệu. Thống kê của Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM cho thấy chi phí vận tải của nhiều doanh nghiệp đã tăng khoảng 20-25% do giá nhiên liệu tăng.

Một số doanh nghiệp cũng phản ánh việc tiếp nhiên liệu tại một số cửa hàng xăng dầu còn gặp khó khăn, do nguồn cung dầu diesel có thời điểm chưa ổn định.

Anh T.N., chủ một doanh nghiệp vận chuyển thức ăn chăn nuôi tuyến TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) - Đồng Nai, cho biết dù chi phí đầu vào tăng nhưng vẫn không thể tăng giá cước vì hợp đồng đã ký từ trước với khách.

"Tôi đang theo dõi giá xăng dầu mỗi ngày và hiện tại chỉ có thể chủ động điều chỉnh các khoản chi phí vận hành khác để bù đắp một phần chi phí nhiên liệu", anh T.N. nói.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM Bùi Văn Quản, trong bối cảnh này, bên cạnh việc tiết giảm chi phí nội bộ, các doanh nghiệp cũng đang tăng cường phối hợp chia sẻ hạ tầng logistics, điểm trung chuyển và hệ thống kho bãi nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Đối với những hợp đồng đã ký kết, nhiều chủ hàng thông cảm và thương lượng để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải. Còn với các hợp đồng mới, doanh nghiệp phải tính toán chi phí để vừa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa đơn vị vận tải và chủ hàng, vừa bù đắp chi phí xăng dầu.

Từ phía cơ quan quản lý, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang tiếp tục theo dõi sát tình hình kê khai và niêm yết giá, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra nhằm đảm bảo việc điều chỉnh giá của doanh nghiệp phù hợp với diễn biến thực tế và đúng quy định.

Sở cũng đang phối hợp với Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM cùng các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn để theo dõi diễn biến thị trường, vận động các đơn vị duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa, đồng thời kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo các vấn đề phát sinh.