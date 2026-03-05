Cổ đông ngoại quyết thoái vốn Vinamilk

Sau khi bán hơn 73 triệu cổ phiếu VNM trong đợt trước, Platinum Victory tiếp tục đăng ký bán nốt 52,55 triệu cổ phiếu còn lại, qua đó rút toàn bộ vốn khỏi Vinamilk nếu giao dịch hoàn tất.

Tạm tính theo thị giá VNM ngày 5/3 quanh 64.000 đồng/cổ phiếu, thương vụ thoái vốn có thể mang về cho Platinum Victory khoảng 3.360 tỷ đồng. Ảnh: VNM.

Platinum Victory - công ty con của Jardine Cycle & Carriage (JC&C) thuộc Tập đoàn Jardine Matheson - vừa đăng ký bán toàn bộ 52,55 triệu cổ phiếu của CTCP Sữa Việt Nam (HoSE: VNM), tương ứng 2,51% vốn điều lệ doanh nghiệp,

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong thời gian từ 9/3 đến 7/4. Nếu hoàn tất, Platinum Victory sẽ rút toàn bộ phần vốn còn lại tại Vinamilk.

Tạm tính theo thị giá VNM ngày 5/3 quanh 64.000 đồng/cổ phiếu, thương vụ này có thể mang về cho cổ đông ngoại khoảng 3.360 tỷ đồng .

Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình thoái vốn đã được nhà đầu tư nước ngoài này khởi động cách đây không lâu. Trước đó, Platinum Victory từng đăng ký bán 125,76 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 6,02% vốn điều lệ. Tuy nhiên, trong giai đoạn 28/1-26/2, cổ đông này chỉ bán được 73,2 triệu cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Cùng với động thái thoái vốn, ông Alain Xavier Cany, Thành viên HĐQT Vinamilk và là người có liên quan đến quỹ Platinum Victory, cũng đã nộp đơn từ nhiệm. Nội dung này dự kiến được trình cổ đông Vinamilk xem xét tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến tổ chức ngày 22/4 tới.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, Vinamilk ghi nhận doanh thu hợp nhất 63.724 tỷ đồng , tăng 3% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 9.414 tỷ đồng , giảm nhẹ so với năm trước do ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh quý I. Dù vậy, mức sụt giảm này đã được thu hẹp đáng kể nhờ diễn biến tích cực trong các quý tiếp theo.

Với kết quả này, doanh nghiệp đầu ngành sữa Việt Nam đã hoàn thành 97-99% so với mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Năm 2025, mảng kinh doanh quốc tế mang về doanh thu thuần 12.682 tỷ đồng , tăng 16%. Riêng xuất khẩu đạt 7.105 tỷ đồng , tăng mạnh 25% so với năm 2024. Tính lũy kế, Vinamilk đã xuất khẩu sản phẩm tới 65 thị trường trên thế giới, với tổng doanh thu đạt khoảng 3,7 tỷ USD .