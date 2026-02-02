Vinamilk vượt đỉnh doanh thu

Vinamilk ghi nhận doanh thu quý IV đạt 17.045 tỷ đồng và cả năm 2025 đạt 63.724 tỷ đồng, cùng lập đỉnh mới nhờ xuất khẩu tăng tốc và thị trường nội địa phục hồi.

Vinamilk duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý cuối năm ngoái. Ảnh: Liên Phạm.

CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với doanh thu hợp nhất đạt 17.045 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm liền trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp..

Động lực tăng trưởng chủ yếu của Vinamilk đến từ mảng kinh doanh quốc tế, trong khi thị trường nội địa cũng ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét và dần lấy lại đà tăng trưởng.

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất từ thị trường nước ngoài trong quý IV năm ngoái đạt 3.188 tỷ đồng , tăng 21%. Trong đó, xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò đầu tàu với doanh thu 1.579 tỷ đồng , tăng 26% và đánh dấu quý thứ 10 liên tiếp ghi nhận tăng trưởng dương.

Theo Vinamilk, kết quả này đến từ chiến lược đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh mô hình tiếp cận người tiêu dùng tại từng thị trường.

Danh mục sản phẩm xuất khẩu của nhà sản xuất sữa Việt Nam được phát triển theo hướng linh hoạt, tinh chỉnh phù hợp với đặc thù từng khu vực, đồng thời gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Song song đó, Vinamilk tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao hình ảnh và vị thế thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Ở thị trường trong nước, doanh thu thuần hợp nhất quý IV của Vinamilk đạt 13.846 tỷ đồng , tăng 8% và chiếm trên 81% tổng doanh thu hợp nhất. Sau giai đoạn chững lại, mảng kinh doanh nội địa đã quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Hiệu quả vận hành tiếp tục được cải thiện, góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh. Nhờ đó, Vinamilk ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế quý IV lần lượt đạt 3.477 tỷ và 2.827 tỷ đồng , cùng tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

DOANH THU NĂM 2025 CỦA VINAMILK CAO KỶ LỤC KQKD theo năm của Vinamilk. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 52562 56318 59636 60919 59956 60369 61783 63646 Lãi ròng

10226 10554 11236 10633 8578 9019 9453 9414

Lũy kế cả năm 2025, Vinamilk ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 63.724 tỷ đồng , tăng 3% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 9.414 tỷ đồng , giảm nhẹ so với năm trước do ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh quý I. Dù vậy, mức sụt giảm này đã được thu hẹp đáng kể nhờ diễn biến tích cực trong các quý tiếp theo.

Với kết quả này, doanh nghiệp đầu ngành sữa Việt Nam đã hoàn thành 97-99% so với mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Năm 2025, mảng kinh doanh quốc tế mang về doanh thu thuần 12.682 tỷ đồng , tăng 16%. Riêng xuất khẩu đạt 7.105 tỷ đồng , tăng mạnh 25% so với năm 2024. Tính lũy kế, Vinamilk đã xuất khẩu sản phẩm tới 65 thị trường trên thế giới, với tổng doanh thu đạt khoảng 3,7 tỷ USD .

Diễn biến tích cực trong hoạt động kinh doanh cũng phản ánh lên thị giá cổ phiếu VNM. Kết phiên giao dịch ngày 2/2, cổ phiếu VNM tạm dừng ở mức 72.600 đồng/cổ phiếu, tăng gần 3% so với phiên liền trước. So với cùng kỳ năm ngoái, thị giá mã chứng khoán này đã tăng khoảng 26%, còn tính từ đầu tháng 1 đến nay, cổ phiếu VNM tăng khoảng 19%.