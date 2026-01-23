Đại gia ngoại muốn rút hết vốn ở Vinamilk, kết thúc 8 năm làm cổ đông

Platinum Victory, công ty con của Jardine Cycle & Carriage, đăng ký bán toàn bộ hơn 125 triệu cổ phiếu VNM, đồng nghĩa rút sạch vốn khỏi Vinamilk sau hơn 8 năm gắn bó.

Cổ đông ngoại Platinum Victory sẽ bán toàn bộ cổ phiếu VNM. Ảnh: VNM.

Platinum Victory, công ty con của Jardine Cycle & Carriage (JC&C) thuộc Tập đoàn Jardine Matheson, đã đăng ký bán toàn bộ 125,76 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 6,02% vốn điều lệ của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 28/1 đến 26/2 thông qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

Hiện cổ phiếu VNM đang được giao dịch quanh vùng giá cao nhất trong vòng 4 năm, ở mức khoảng 70.900 đồng/cổ phiếu, tăng gần 16% so với đầu năm. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Vinamilk đạt xấp xỉ 148.000 tỷ đồng . Riêng lượng cổ phiếu do Platinum Victory nắm giữ đang được định giá gần 9.000 tỷ đồng theo thị giá hiện hành.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Platinum Victory đã bán thỏa thuận hơn 96 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng 4,6% vốn điều lệ Vinamilk, cho F&N Dairy Investments. Thương vụ có tổng giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng , tương đương 228 triệu USD . Đại diện JC&C cho biết giao dịch này phù hợp với chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tập trung, nhằm tối ưu hóa giá trị cho cổ đông.

Trong trường hợp hoàn tất thương vụ mới đăng ký, JC&C sẽ chính thức rút khỏi Vinamilk sau hơn 8 năm giữ vai trò cổ đông lớn. Động thái này được xem là mở ra cơ hội để tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinamilk, sau nhiều năm theo đuổi chiến lược mở rộng ảnh hưởng.

Tuy nhiên, kế hoạch gia tăng sở hữu vẫn đối mặt với các giới hạn pháp lý. Hiện nhóm Fraser & Neave (F&N) do tỷ phú Charoen kiểm soát đang là cổ đông lớn thứ hai của Vinamilk, nắm giữ khoảng 25% vốn điều lệ. Trường hợp tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu, nhóm cổ đông này bắt buộc phải thực hiện chào mua công khai và chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận hồ sơ theo quy định.

Ở một diễn biến khác, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC cũng đã đăng ký bán ra 1,45 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng 0,069% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/1 đến 17/2 thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Tại Vinamilk, SCIC đang là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 36% vốn điều lệ.