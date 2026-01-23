Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Đại gia ngoại muốn rút hết vốn ở Vinamilk, kết thúc 8 năm làm cổ đông

  • Thứ sáu, 23/1/2026 10:19 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Platinum Victory, công ty con của Jardine Cycle & Carriage, đăng ký bán toàn bộ hơn 125 triệu cổ phiếu VNM, đồng nghĩa rút sạch vốn khỏi Vinamilk sau hơn 8 năm gắn bó.

Cổ đông ngoại Platinum Victory sẽ bán toàn bộ cổ phiếu VNM. Ảnh: VNM.

Platinum Victory, công ty con của Jardine Cycle & Carriage (JC&C) thuộc Tập đoàn Jardine Matheson, đã đăng ký bán toàn bộ 125,76 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 6,02% vốn điều lệ của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 28/1 đến 26/2 thông qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

Hiện cổ phiếu VNM đang được giao dịch quanh vùng giá cao nhất trong vòng 4 năm, ở mức khoảng 70.900 đồng/cổ phiếu, tăng gần 16% so với đầu năm. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Vinamilk đạt xấp xỉ 148.000 tỷ đồng. Riêng lượng cổ phiếu do Platinum Victory nắm giữ đang được định giá gần 9.000 tỷ đồng theo thị giá hiện hành.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Platinum Victory đã bán thỏa thuận hơn 96 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng 4,6% vốn điều lệ Vinamilk, cho F&N Dairy Investments. Thương vụ có tổng giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng, tương đương 228 triệu USD. Đại diện JC&C cho biết giao dịch này phù hợp với chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tập trung, nhằm tối ưu hóa giá trị cho cổ đông.

Trong trường hợp hoàn tất thương vụ mới đăng ký, JC&C sẽ chính thức rút khỏi Vinamilk sau hơn 8 năm giữ vai trò cổ đông lớn. Động thái này được xem là mở ra cơ hội để tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinamilk, sau nhiều năm theo đuổi chiến lược mở rộng ảnh hưởng.

Tuy nhiên, kế hoạch gia tăng sở hữu vẫn đối mặt với các giới hạn pháp lý. Hiện nhóm Fraser & Neave (F&N) do tỷ phú Charoen kiểm soát đang là cổ đông lớn thứ hai của Vinamilk, nắm giữ khoảng 25% vốn điều lệ. Trường hợp tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu, nhóm cổ đông này bắt buộc phải thực hiện chào mua công khai và chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận hồ sơ theo quy định.

Ở một diễn biến khác, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC cũng đã đăng ký bán ra 1,45 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng 0,069% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/1 đến 17/2 thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Tại Vinamilk, SCIC đang là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 36% vốn điều lệ.

'Cháy hàng' cổ phiếu Vinamilk, Vietnam Airlines

Bất chấp VN-Index điều chỉnh và các cổ phiếu trụ phân hóa mạnh, cổ phiếu VNM của Vinamilk bất ngờ trở thành điểm tựa hiếm hoi khi tăng trần, vươn lên vùng giá cao nhất hơn 2 năm.

16:37 14/1/2026

VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp

VN-Index nối dài chuỗi điều chỉnh sang phiên thứ 3 liên tiếp khi áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ gia tăng. Chỉ số sàn TP.HCM bị đẩy lùi xuống mốc 1.882 điểm.

18 giờ trước

Casino lớn nhất Quảng Ninh lần đầu có lãi sau 7 năm

Sở hữu casino lớn nhất Quảng Ninh, Công ty Quốc tế Hoàng Gia chỉ ghi nhận 7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2025, hoàn thành chưa đến 40% kế hoạch đề ra.

24 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vinamilk Tiền mã hóa Vinamilk platinum victory vnm sữa

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    Vinamilk là một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan. Ngoài việc phân phối mạnh trong nước, công ty còn xuất khẩu sang 43 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á. Theo thống kê của tạp chí Nikkei, Vinamilk lọt vào top 300 công ty năng động nhất châu Á vào năm 2016.

    • Thành lập: 1976
    • Mã cổ phiếu: VNM

Đọc tiếp

Gia vang mieng SJC vuot 173 trieu dong/luong hinh anh

Giá vàng miếng SJC vượt 173 triệu đồng/lượng

1 giờ trước 10:01 23/1/2026

0

Mức tăng hơn 4 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay cộng hưởng cùng đà tăng bền bì kể từ đầu năm đã đưa vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới, vượt 173 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý