Casino lớn nhất Quảng Ninh lần đầu có lãi sau 7 năm

Sở hữu casino lớn nhất Quảng Ninh, Công ty Quốc tế Hoàng Gia chỉ ghi nhận 7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2025, hoàn thành chưa đến 40% kế hoạch đề ra.

Royal Hạ Long là khách sạn casino lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: ShutterStock.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 mới công bố, CTCP Quốc tế Hoàng Gia (UPCoM: RIC) - chủ sở hữu khách sạn casino Royal Hạ Long - ghi nhận doanh thu thuần hơn 49 tỷ đồng trong quý cuối năm ngoái, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2024. Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh dịch vụ trò chơi có thưởng (casino) tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp khoảng 79% tổng doanh thu, phần còn lại đến từ hoạt động lưu trú và dịch vụ ăn uống.

Trong kỳ, giá vốn của RIC cải thiện rõ rệt, qua đó kéo biên lãi gộp lên mức 49%, cao gần gấp đôi so với mức 26% của cùng kỳ năm trước. Việc giữ lại được phần lớn lợi nhuận gộp giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực chi phí, qua đó ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 8 tỷ đồng trong khi quý IV/2024 vẫn lỗ gần 7 tỷ đồng .

Giải trình về kết quả kinh doanh này, RIC cho biết giá vốn hàng bán giảm mạnh so với cùng kỳ nhờ được giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2025, đồng thời tiết giảm chi phí sửa chữa, vật tư tiêu hao và nguyên vật liệu đầu vào.

RIC LÃI TRỞ LẠI SAU 7 NĂM KQKD hàng năm của RIC; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 126 75 118 112 133 157 Lợi nhuận sau thuế

-82 -103 -60 -102 -27 7

Lợi nhuận quý IV/2025 tăng so với cùng kỳ năm trước cũng phản ánh hiệu quả của chiến lược tối ưu hóa cả doanh thu lẫn chi phí. Doanh nghiệp cho biết đã triển khai đồng bộ các biện pháp củng cố và ổn định tệp khách hàng hiện hữu, song song với việc áp dụng linh hoạt các chính sách thúc đẩy bán hàng nhằm khai thác hiệu quả nguồn khách hàng mới. Cùng với đó, công tác kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm tối đa chi phí vận hành đã giúp kết quả kinh doanh quý cuối năm ghi nhận mức cải thiện vượt trội.

Tuy nhiên, sự thiếu đồng đều trong hoạt động kinh doanh giữa các quý khiến công ty không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Theo kế hoạch được ban lãnh đạo trình trước đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 7,2 triệu USD (khoảng 187 tỷ đồng ) và lợi nhuận ròng 680.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng ). Lũy kế cả năm, khách sạn casino này mới đạt 157 tỷ đồng doanh thu và 7 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu và 38% chỉ tiêu lợi nhuận.

Dù không đạt mục tiêu, đây vẫn là năm đầu tiên ông chủ khách sạn Royal Hạ Long có lãi trong vòng 7 năm qua.

Tại thời điểm 31/12/2025, chủ sở hữu khách sạn casino này ghi nhận tổng tài sản đạt 926 tỷ đồng , trong đó phần lớn là tài sản cố định. Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 342 tỷ đồng , với khoảng một nửa là nợ vay và nghĩa vụ thuê tài chính.