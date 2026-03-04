Giá vàng giảm 4 triệu một ngày, người mua lỗ nặng

Giá vàng trong nước giảm mạnh 4 triệu đồng/lượng do chịu ảnh hưởng từ việc giá vàng thế giới lao dốc không phanh.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm 4-5 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh vùng 184 triệu đồng. Ảnh: Việt Linh.

Ảnh hưởng từ cú sập mạnh đêm qua (giờ Việt Nam) của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay cũng đang ghi nhận những diễn biến tiêu cực, tác động trực tiếp tới người mua vàng những ngày vừa qua.

Cụ thể, sáng nay (4/3), CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 4 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng kéo giá vàng miếng xuống vùng 184 triệu đồng, tương đương SJC.

Nếu so với mức 190,9 triệu đồng/lượng (bán) thiết lập được vào chiều ngày 2/3, giá vàng miếng hiện đã giảm tới gần 7 triệu đồng. Đà giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu/lượng, những người mua vàng từ đầu tháng 3 đến nay đã lỗ trên dưới 10 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC GIẢM MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng giảm mạnh, biên độ giảm thậm chí lớn hơn vàng miếng, vào khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng, Công ty PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn tại 181,2 - 184,2 triệu/lượng. Tập đoàn DOJI giao dịch ở 180,2 - 183,2 triệu/lượng; trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đưa ra mức giá 182 - 185 triệu/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn 999 ở 181,5 - 184,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, đà giảm mạnh của giá vàng nhẫn sáng nay cộng với chênh lệch mua - bán lên tới 3 triệu đồng/lượng khiến những người mua vàng từ đầu tháng đến nay đã lỗ cả chục triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đêm qua đã trải qua cú sập mạnh, kéo giá vàng giao ngay lao dốc một mạch gần 360 USD từ vùng 5.370 USD /ounce về sát 5.000 USD /ounce, trước khi bật tăng trở lại.

Hiện giá vàng thế giới chủ yếu dao động quanh vùng 5.155 USD /ounce, dù đã tăng 2,8% so với đáy gần nhất, vùng giá hiện tại vẫn thấp hơn gần 5% so với đỉnh đạt được trong phiên 2/3 trước đó (trên 5.400 USD /ounce).

Quy đổi theo tỷ giá (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 164 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng.