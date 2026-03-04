Giá vàng thế giới chật vật phục hồi sau cú sập mạnh

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại sau cú sập mạnh hơn 200 USD đêm qua (giờ Việt Nam), trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, kim loại quý đã lấy lại được đà phục hồi và bật tăng hướng về vùng 5.200 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 233,1 USD xuống 5.087,7 USD /ounce. Trong phiên, có thời điểm giá vàng bị bán tháo về sát vùng 5.000 USD /ounce, trước khi bật tăng trở lại.

Tính từ mức đỉnh ghi nhận trong phiên 3/3 (giờ Mỹ) ở 5.370 USD /ounce, giá vàng thế giới giao ngay đã lao dốc một mạch gần 360 USD để chạm đáy ngày ở 5.012 USD /ounce, cũng là vùng giá thấp nhất mà kim quý ghi nhận kể từ trung tuần tháng 1 đến nay.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đang chật vật lấy lại đà tăng sau cú sập mạnh. Kim quý hiện trên đà phục hồi và bật tăng 101 USD lên 5.185 USD /ounce, dù tăng 3,5% so với đáy gần nhất, vùng giá hiện tại vẫn thấp hơn 4% so với đỉnh thiết lập trong phiên 2/3.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính dẫn tới cú sập vừa qua của vàng là đồng USD tăng mạnh, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp.

"Đà giảm của vàng dường như xuất phát từ xu hướng tìm kiếm thanh khoản, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD đang mạnh lên và lợi suất trái phiếu cũng tăng", ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý nhịp giảm giá này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và dòng tiền tìm đến nơi trú ẩn an toàn do rủi ro địa chính trị sẽ tăng cao hơn.

Về bối cảnh địa chính trị, xung đột Mỹ - Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 4 khi các vụ nổ làm rung chuyển Tehran và Beirut, trong khi một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, theo Reuters.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com nhận định thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và tình trạng tàu chở dầu bị đình trệ qua eo biển Hormuz đã làm gia tăng nguy cơ giá dầu, khí đốt và các sản phẩm tinh chế duy trì ở mức cao, qua đó làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi. Điều này cũng gây tác động tiêu cực đến giá vàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng giao ngay đã tăng 19%, được hỗ trợ bởi bất ổn toàn cầu, sau khi tăng vọt 64% trong năm 2025.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay nhích nhẹ 3,46% lên 84,7 USD /ounce sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 4 tuần vào phiên 2/3. Bạc đã tăng hơn 16% từ đầu năm.

Trong khi đó, bạch kim chốt phiên tăng 3,12% lên 2.149 USD /ounce và palladium tăng nhẹ 2,08% lên 1.665 USD /ounce.