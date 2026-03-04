FDI vào Việt Nam tăng hơn 60% trong 2 tháng đầu năm

Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, vốn FDI đăng ký mới trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 3,54 tỷ USD, bật tăng tới 61,5% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2. Ảnh: VGP.

Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra vào sáng nay (4/3), Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết trong 2 tháng đầu năm, nước ta tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng gần 3% so với cùng kỳ; nguồn cung, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 601.300 tỷ đồng , bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,2%. Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký mới 2 tháng đầu năm 2026 đạt 3,54 tỷ USD , tăng 61,5% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện ước đạt 3,21 tỷ USD , tăng 8,8%.

Thu hút khách quốc tế ước đạt gần 4,7 triệu lượt người, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Gần 64.500 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 29,4%; tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 851.900 tỷ đồng , tăng 20,1%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ; chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 2 đạt 54,3 điểm, cao hơn 1,8 điểm so với tháng 1 và là tháng thứ 8 liên tiếp đạt trên 50 điểm; sản xuất công nghiệp tăng tại 34/34 địa phương.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, bên cạnh những kết quả đạt được, ổn định kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động từ bên ngoài; nhiệm vụ tăng trưởng quý I và cả năm 2026 còn nhiều thách thức. Thị trường tiền tệ, tỷ giá tiếp tục chịu áp lực từ bên ngoài; lãi suất huy động và cho vay có xu hướng tăng. Giá dầu, khí và hàng hóa phục vụ sản xuất biến động mạnh.

"Do đó, yêu cầu phải phối hợp đồng bộ, hiệu quả các chính sách, không để tác động hay đứt gãy cung - cầu năng lượng, tiếp tục ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và hỗ trợ tăng trưởng", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, nguồn thu ngân sách Nhà nước... cũng được dự báo tiếp tục chịu tác động từ bên ngoài. Cán cân thương mại với một số thị trường lớn chưa thật sự bền vững.

Về bối cảnh thế giới sắp tới, Bộ Tài chính dự báo tình hình tiếp tục khó lường, nhất là căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự tại Trung Đông, cạnh tranh chiến lược, chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn.

Để phấn đấu đạt kịch bản tăng trưởng quý I của cả nước, Bộ Tài chính đề xuất các bộ, cơ quan, địa phương phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ...