Sớm ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện, phối hợp với Văn phòng Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công điện ngày 24/1 về giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, nhằm khẳng định vai trò của từng khu vực kinh tế trong mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dù đóng góp lớn cho xuất khẩu, sản xuất và việc làm, vẫn chưa có một nghị quyết riêng ở cấp Bộ Chính trị.

Việc xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xem là bước đi nhằm hoàn thiện “bộ khung” định hướng cho cả ba khu vực kinh tế chủ chốt, trong bối cảnh Việt Nam điều chỉnh chiến lược phát triển và hội nhập giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan, địa phương tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, với lưu ý đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ, thu hút và hỗ trợ các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược ưu tiên bố trí vốn triển khai dự án đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số tại Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội, trình Chính phủ ban hành trước ngày 30/1; tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau khi Nghị quyết được ban hành, coi đây là nhiệm vụ cấp bách để giải phóng nguồn lực, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế; song song đó là thành lập các đoàn công tác để đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương.

Các bộ, ngành cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật phù hợp, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý để giải quyết vướng mắc chung của các dự án BT, báo cáo Chính phủ trong tháng 1.

Bộ Tài chính được giao xây dựng Cổng đầu tư quốc gia một cửa có cơ sở dữ liệu chung với các địa phương và cổng đầu tư của các địa phương. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 2.

Các bên liên quan cần khẩn trương tổng hợp dự toán, hoàn thiện kế hoạch vốn năm 2026 của các Chương trình mục tiêu quốc gia để trình Thủ tướng giao dự toán và phân bổ trong tháng 2.

Bên cạnh đó, cần theo dõi, đôn đốc việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu thi công; kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt.