Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong công điện mới nhất về giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Sân bay Long Thành giai đoạn 2 được giao cho ACV làm chủ đầu tư. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Công điện ngày 24/1 về giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo chủ đầu tư ACV, giai đoạn này gồm 1 nhà ga hành khách và các hạng mục đồng bộ khác nhằm nâng công suất sân bay lên 50 triệu lượt hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, với tổng mức đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của tổng công ty.

Các hạng mục chính gồm đường cất hạ cánh thứ 3; hệ thống đường lăn song song, thoát nhanh và kết nối với các công trình giai đoạn 1; hệ thống thiết bị khu bay; hệ thống biển báo, sơn kẻ và hạ tầng phụ trợ khác, tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng , đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp của ACV.

Bên cạnh sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đốc thúc Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) và Thổ Chu (An Giang)..., cũng như sớm triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác.

Song song, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế, người đứng đầu Chính phủ cũng giao các bộ, ngành khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện ngay các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư để đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn; đồng thời rà soát đầu tư bổ sung đầy đủ, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến. Nhiệm vụ này cần báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/2.

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ triển khai báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phấn đấu khởi công một số hạng mục then chốt trong quý II.

Bộ Xây dựng được yêu cầu hoàn thành khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền, các địa phương sau hợp nhất và với các nước láng giềng; các dự án vành đai vùng thủ đô Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài ra, cần phát huy hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội, về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028.