Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy lớn, thiệt mạng và tài sản khi tích trữ xăng, dầu trong nhà.

Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khẳng định vẫn cung ứng đủ xăng dầu cho nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Khương Nguyễn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) - Công an TP.HCM cho biết xăng, dầu là các chất lỏng rất dễ cháy, nổ nên chỉ cần một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va chạm mạnh hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt, tia lửa điện... cũng có thể dẫn đến cháy lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của gia đình và những người xung quanh.

Theo đơn vị, gần đây vẫn còn tình trạng một số người dân mua xăng bằng can lớn, chai lọ hoặc thùng chứa để mang về nhà tích trữ, bán lẻ.

"Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đặc biệt tại khu dân cư, nhà ở liền kề, nhà có trẻ nhỏ hoặc nơi sinh hoạt kết hợp kinh doanh", cơ quan này cảnh báo.

Vì vậy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng và không tích trữ số lượng lớn trong nhà; không nên chứa xăng, dầu tại khu vực sinh hoạt hay nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.

Nếu buộc phải bảo quản, người dân cần để xăng, dầu ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện.

Người dân không nên sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can hoặc các vật chứa không bảo đảm an toàn; không để trẻ em lại gần khu vực có chứa xăng, dầu.

Khi sử dụng bếp dầu, dầu hỏa, người dân phải bảo đảm đúng cách, có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng pha dầu, nhớt để đun nấu.

Cơ quan này lưu ý khi xăng, dầu cháy, lửa sẽ lan rất nhanh, sinh ra nhiều khói độc, gây ngạt và rất khó thoát nạn. Trong tình huống này, người dân không dùng nước để dập cháy xăng, dầu, vì có thể làm đám cháy lan rộng hơn.

Khi xảy ra cháy, người dân phải nhanh chóng hô hoán để cảnh báo những người xung quanh, đồng thời gọi ngay số điện thoại 114 để báo cháy. Trong thời gian chờ lực lượng chức năng, nếu đám cháy mới phát sinh và còn trong khả năng xử lý, người dân có thể sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bình bọt chữa cháy hoặc cát để dập lửa.