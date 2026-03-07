Giá xăng tăng thêm gần 5.000 đồng, vượt 27.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 7/3, giá xăng RON 95 tăng 4.700 đồng/lít lên 27.040 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 7 lần và giảm 3 lần.

Xăng RON 95 được bán với giá 27.040 đồng/lít. Ảnh: Việt Hà -Trần Hiền.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị quyết 36/NQ-CP vào chiều nay (7/3).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 3.780 đồng/lít (+18%) với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và tăng 4.700 đồng/lít (+21%) đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 25.220 đồng/lít và xăng RON 95 là 27.040 đồng/lít.

Đây là đợt tăng giá mạnh nhất của các loại nhiên liệu trong vòng gần 4 năm qua.

Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 7 lần và giảm 3 lần.

Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành này. Trong đó, mỗi lít dầu diesel đã được điều chỉnh tăng 7.200 đồng (+31%) lên 30.230 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 8.490 đồng (+32%) lên 35.090 đồng/lít; và dầu mazut tăng 3.830 đồng (+22%) lên 21.320 đồng/kg.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 5/6/2025 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 Xăng RON 95 đồng/lít 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 20000 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 Xăng E5 RON 92

19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800 19280 19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220

Lý giải mức tăng gần đây, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới đang chịu ảnh hưởng của các yếu tố như xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran diễn ra ngày 28/2 và tiếp tục leo thang. Sự kiện này dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, Iran cũng tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel và Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài.

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng đột biến.

Ngày 6/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trong đó có nội dung liên quan đến cơ chế điều hành giá xăng dầu.

Theo Nghị quyết, Chính phủ đồng ý để Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% trở lên so với giá cơ sở của kỳ điều hành liền kề trước đó. Sau khi xảy ra mức tăng này, Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều hành giá và công bố giá cơ sở xăng dầu theo quy định.

Trong trường hợp giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với kỳ điều hành trước, việc điều hành giá xăng dầu sẽ tiếp tục thực hiện định kỳ vào ngày thứ Năm hàng tuần, theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, trên cơ sở số liệu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu và ý kiến tham gia điều hành giá của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu.