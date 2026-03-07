Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay Gia Bình

Sáng 7/3, tại Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực địa và có cuộc làm việc với các bộ, ngành về tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Thủ tướng kiểm tra thi công đài kiểm soát không lưu sân bay Gia Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng chỉ rõ các mục tiêu cần quán triệt là xây dựng sân bay Gia Bình lưỡng dụng (phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng), thông minh, văn minh, hiện đại; xây dựng khu kinh tế hàng không, trong đó có khu thương mại tự do thế hệ thứ hai mở, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó, mở ra không gian phát triển mới hiện đại cho Hà Nội, Bắc Ninh và đồng bằng sông Hồng, kết nối các cực tăng trưởng quan trọng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; kết nối giao thông hiện đại của đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, kết nối quốc tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo Bắc Ninh cần điều chỉnh quy hoạch liên quan với tầm nhìn xa, các cơ quan đề xuất Chính phủ điều chỉnh các quy hoạch mang tính liên vùng.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, tiến độ tất cả công trình thuộc hệ sinh thái sân bay Gia Bình, trong đó có các đường kết nối trong giai đoạn 1 phải bám sát tiến độ xây dựng sân bay. Bắc Ninh hoàn thành việc giải phóng mặt bằng cho giai đoạn 1 trước ngày 30/4, giai đoạn 2 trước ngày 30/6.

Về thành lập khu thương mại tự do thế hệ 2, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư đề xuất.

Bộ Tài chính cân đối sử dụng nguồn tăng thu để hỗ trợ cho sân bay Gia Bình vì đây là công trình khẩn cấp về an ninh quốc phòng, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng giao EVN chủ trì về hệ thống điện kết nối sân bay, VNPT về viễn thông, tỉnh Bắc Ninh về cấp nước, bảo đảm hệ thống cây xanh. Về vật liệu xây dựng, tỉnh Bắc Ninh phải hỗ trợ, bảo đảm cho cả Hà Nội để phục vụ sân bay Gia Bình và các dự án liên quan trên tinh thần cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu.

Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2025; tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng , với quy mô khoảng 1.884 ha; được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Về lộ trình thực hiện, trong giai đoạn đầu đến năm 2030, dự án sẽ hoàn thiện hai đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật và logistics; trong đó hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay sẽ có khả năng đón khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Từ sau năm 2030 đến 2050, sân bay sẽ tiếp tục được mở rộng với 4 đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Hiện các công việc liên quan đang được triển khai rất khẩn trương. Về giải phóng mặt bằng cho sân bay, đến nay, đã tạm bàn giao 1.259,45/1.884,93 ha đất (đạt 66,82%), trong đó, cơ bản hoàn thành chi trả tạm ứng toàn bộ đất nông nghiệp giao lâu dài cho các hộ dân. Cùng đó, các dự án tái định cư, hoàn trả nghĩa trang cũng được khẩn trương thực hiện.

Song song với đó, hiện nay các nhà thầu gấp rút thi công trên diện tích có mặt bằng sạch, như tháp không lưu (đạt 15% khối lượng thi công của tháp), công trình phụ trợ phục vụ bay.

Tại nhà ga VIP, công tác ép cọc đạt tỷ lệ 100%, công tác đào, bóc hữu cơ đạt 100%, hiện thực hiện công tác bê tông lót móng; kế hoạch hoàn thành hầm vào giữa tháng 4.

Tại khu bay, công tác xử lý nền đất yếu đạt 24%. Với hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, nhà thầu tập trung thi công xử lý nền cho các khu vực đã được bàn giao mặt bằng để chuẩn bị cho công tác thi công chính, bắt đầu từ tháng 4.

Về giao thông kết nối sân bay Gia Bình, theo quy hoạch, có các tuyến đường bộ gồm cao tốc Hà Nội - Gia Bình dài 41 km, cao tốc Gia Bình - Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) dài khoảng 75-80 km (chưa triển khai đầu tư), đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô đang triển khai, dự kiến khai thác năm 2027.

Cùng với đó là các tuyến đường sắt được quy hoạch, triển khai như đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt đô thị Hà Nội kéo dài…; đề xuất tổ chức tuyến vận tải đường sông.