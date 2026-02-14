Hạ tầng Gelex góp 20% vốn làm sân bay Gia Bình

Công ty con của Tập đoàn Gelex sẽ góp vốn tại dự án sân bay lớn nhất khu vực miền Bắc với tổng mức đầu tư lên tới hơn 196.000 tỷ đồng.

Hạ tầng Gelex sẽ góp 20% vốn vào doanh nghiệp thực hiện dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: Gelex.

CTCP Hạ tầng Gelex (HoSE: GEL) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tỷ lệ góp vốn dự kiến là 20%.

Theo doanh nghiệp, việc này nhằm chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam, thông qua đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Cùng ngày, HĐQT Hạ tầng Gelex cũng thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng gần 2.900 tỷ đồng từ đợt đấu giá 100 triệu cổ phiếu cuối 2025.

Trong đó, doanh nghiệp sẽ dùng 488 tỷ đồng vào công ty thực hiện dự án sân bay Gia Bình trong quý I. Tại phương án cũ, họ dự kiến chi 488 tỷ để trả nợ gốc vay Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh TP.HCM.

Hạ tầng Gelex vừa chào sàn HoSE ngày 6/2 sau khi IPO vào cuối năm 2025. Chốt phiên 13/2, cổ phiếu GEL đóng cửa tại 35.950 đồng, tương ứng vốn hóa công ty đạt khoảng 32.000 tỷ đồng .

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025 Hạ tầng Gelex đạt doanh thu hợp nhất 14.308 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 2.027 tỷ và 1.386 tỷ đồng , tăng lần lượt 25% và 26% so với năm 2024.

Kết thúc năm 2025, doanh nghiệp thực hiện khoảng 94% chỉ tiêu doanh thu và vượt 5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế đã đề ra.

Cũng liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tháng 8/2025, CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) đã thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng .

Động thái diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này được Quốc hội giao làm chủ đầu tư sân bay Gia Bình.

Ông Vũ Hoàng Long là người đại diện pháp luật của công ty này trong khi trước đó, ông Long từng làm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (PXL) - cũng là một công ty con của Gelex. Tuy nhiên, ông đã xin từ nhiệm tại PXL từ 3/2 với lý do cá nhân.

Ông Long cũng đã làm lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng không như Sasco, CTCP Nhà ga quốc tế Cam Ranh...

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô sử dụng đất khoảng 1.960 ha. Đây là sân bay có diện tích lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau sân bay Long Thành và lớn hơn sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất hiện tại.

Công trình được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng .

Về quy mô, sân bay Gia Bình đạt cấp 4F (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế - ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn đến năm 2050 công suất khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.