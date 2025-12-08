Coteccons sẽ thi công sân bay 5 sao lớn nhất miền Bắc

Coteccons sẽ cùng liên danh tổng thầu thi công những hạng mục và gói thầu quan trọng thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Sân bay Gia Bình là dự án "khủng" tiếp theo của Coteccons. Ảnh: CTD.

HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) mới đây đã chấp thuận chủ trương để công ty ký kết các hợp đồng với liên danh tổng thầu trong việc thi công những hạng mục và gói thầu quan trọng thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, Coteccons chính thức được phép ký kết các hợp đồng với liên danh tổng thầu để tham gia thi công những gói thầu và hạng mục quan trọng của dự án.

Ngoài ra, HĐQT Coteccons đã thông qua một số nội dung điều chỉnh trong hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025.

Trước đó, công ty đã nộp hồ sơ phát hành trái phiếu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin vào ngày 13/10 theo quy định. Hiện Coteccons đang tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh và bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Coteccons cho biết các điều chỉnh được thực hiện nhằm đảm bảo hồ sơ phát hành đầy đủ, minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn quản trị rủi ro và phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình chào bán ra công chúng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch đã được thông qua vào tháng 10, công ty dự kiến phát hành tối đa 1.400 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt.

Doanh nghiệp sẽ trả lãi định kỳ 6 tháng/lần, còn gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi được mua lại trước hạn. Cả Coteccons và nhà đầu tư đều có thể mua lại trái phiếu sau mỗi 12 tháng hoặc 24 tháng.

Liên quan đến dự án sân bay Gia Bình, công trình sẽ được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu lượt khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030 và nâng lên khoảng 50 triệu lượt khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Theo thiết kế ban đầu, sân bay Gia Bình sẽ có 2 cặp đường cất hạ cánh song song, mỗi cặp gồm 2 đường cất hạ cánh; khoảng cách giữa hai cặp đường cất hạ cánh là 1.800 m. Chiều dài đường cất hạ cánh là 3.500-4.000 m, đáp ứng khả năng khai thác đối với tất cả loại máy bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới hiện nay.

Trong giai đoạn đến năm 2030, sân bay sẽ bao gồm 83 vị trí đỗ máy bay, và tăng lên 123 vị trí đến năm 2050.

Về hạ tầng kết nối, sân bay Gia Bình sẽ được kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh. Trong đó, khu vực Hà Nội được kết nối trực tiếp thông qua tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia.

Do sân bay Gia Bình cách sân bay Nội Bài chỉ 43 km và nằm trên hướng khởi hành chính của sân bay Nội Bài nên 2 sân bay nằm chung vùng trời hoạt động bay. Vì vậy, tư vấn và các chuyên gia chuyên ngành quản lý bay đã tuân thủ theo 6 nguyên tắc để thiết kế sơ bộ vùng trời và phương thức bay nhằm bảo đảm khai thác chung vùng trời tối ưu, an toàn và hiệu quả.