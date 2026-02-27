Biến động tại doanh nghiệp làm sân bay Gia Bình

Sau đợt tăng vốn thần tốc vào cuối năm 2025, Masterise bất ngờ giảm vốn điều lệ hơn 32.000 tỷ đồng, đưa quy mô vốn về mức chưa tới 3.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: CĐT.

Theo thay đổi đăng ký kinh doanh ngày 25/2, CTCP Tập đoàn Masterise đã thực hiện điều chỉnh giảm mạnh vốn điều lệ từ 35.228 tỷ đồng xuống còn gần 2.978 tỷ đồng , tương ứng mức giảm 32.250 tỷ đồng (-91%).

Đáng chú ý, phần vốn giảm 32.250 tỷ đồng này trùng khớp với mức vốn điều lệ ban đầu của một pháp nhân mới trong hệ sinh thái liên quan Masterise.

Cụ thể, ngày 13/2, CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise được thành lập với vốn điều lệ 32.250 tỷ đồng , đặt trụ sở tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Chỉ chưa đầy hai tuần sau, ngày 26/2, doanh nghiệp này tiếp tục thay đổi đăng ký kinh doanh, nâng vốn điều lệ từ 32.250 tỷ đồng lên hơn 40.312 tỷ đồng , tức tăng thêm khoảng 20%.

Động thái tăng vốn diễn ra cùng thời điểm CTCP Hạ tầng Gelex (HoSE: GEL) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) - thông qua nghị quyết tham gia góp 20% vốn vào dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tính đến ngày 26/2, CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với toàn bộ nguồn vốn thuộc khu vực tư nhân.

Liên quan đến một pháp nhân hàng không khác trong hệ sinh thái, ngày 25/2, Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise (Masterise Aviation Infrastructure) - pháp nhân do Masterise thành lập để triển khai dự án sân bay Gia Bình - cũng thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh.

Dù vốn điều lệ vẫn giữ nguyên ở mức 29.300 tỷ đồng , cơ cấu sở hữu đã có sự thay đổi đáng chú ý khi Tập đoàn Masterise không còn là chủ sở hữu trực tiếp của doanh nghiệp này.

Thay vào đó, quyền sở hữu được chuyển cho 3 cá nhân được ủy quyền gồm ông Trần Hoài Việt Anh (40% cổ phần), ông Vũ Hoàng Long (30%) và bà Nguyễn Thị Thu Trà (30%). Thời điểm đại diện vốn từ 13/2.

Hiện Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise là ông Vũ Hoàng Long (sinh năm 1982). Vị này từng là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (PXL) - cũng là một công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Gelex. Tuy nhiên, ông đã xin từ nhiệm tại PXL từ 3/2 với lý do cá nhân.

Ông Long cũng đã làm lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng không như Sasco, CTCP Nhà ga quốc tế Cam Ranh...

Về Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án được triển khai tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô sử dụng đất khoảng 1.960 ha. Đây là sân bay có diện tích lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau sân bay Long Thành và lớn hơn sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất hiện tại.

Về quy mô, sân bay Gia Bình đạt cấp 4F (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế - ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn đến năm 2050 công suất khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Ngày 11/12/2025, Quốc hội đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng , giao Masterise Group làm chủ đầu tư theo mô hình 100% vốn ngoài ngân sách.