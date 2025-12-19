Sun Group khởi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

Ngày 19/12, UBND Hà Nội phối hợp Tập đoàn Sun Group khởi công tuyến kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội với chiều dài 13,55 km, tổng mức đầu tư hơn 32.900 tỷ đồng.

Hòa trong không khí cả nước đồng loạt khánh thành, khởi công 234 công trình kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội chính thức khởi công. Dự án gồm 7 km làm mới và 6,5 km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu, được nâng cấp mở rộng lên 120 m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,8 ha.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Ánh Dương.

Dự án gồm hạng mục chính: Đoạn đường xây mới dài 7 km, rộng 120 m có điểm đầu kết nối tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3; đoạn đầu tư mở rộng lên 120 m đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 dài 6,5 km kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Tuyến đường thuộc địa phận các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và phường Từ Sơn, Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra, dự án xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên. Dự án gồm 3 làn xe và nhánh, rộng 14 m, dài 2,5 km giúp kết nối sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Phối cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Sun Group.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi liên danh CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Cùng với tuyến đường qua địa bàn Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có chiều dài tuyến chính khoảng 27,7 km. Tuyến đường chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc 10 làn xe cơ giới, với tốc độ thiết kế 120 km/h. Tuyến đường song hành dọc 2 bên tuyến chính được thiết kế 4 làn xe với tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ 50.000 tỷ đồng .

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND Hà Nội, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Ánh Dương.

Hiện, dự án hoàn tất thủ tục pháp lý để sớm triển khai. Trong đó, liên danh CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả (thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group) được UBND tỉnh Bắc Ninh giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 41,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng . Đây sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch tại cửa ngõ đông bắc thủ đô, trục giao thông ngắn và hiện đại bậc nhất kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội. Tuyến đường góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho sân bay Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho cửa ngõ thủ đô.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group vùng miền Bắc, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ánh Dương.

Từ đây, một trục giao thông chiến lược mới được hình thành, kết nối trung tâm chính trị - hành chính của cả nước với vùng văn hóa Kinh Bắc đậm nét. Hành lang dọc hai bên tuyến đường là khu đô thị với hệ sinh thái đồng bộ, song hành thúc đẩy hình thành trung tâm logistics, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Dự án góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại của thủ đô, tăng cường liên kết vùng với Bắc Ninh và khu vực phía bắc. Ảnh: Sun Group.

Lễ khởi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và Hà Nội đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược kết nối sân bay thứ hai tại cửa ngõ thủ đô về trung tâm, tạo động lực phát triển cho vùng Đồng bằng sông Hồng. Tuyến đường được kỳ vọng trở thành biểu tượng đại diện hình ảnh đất nước Việt Nam văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình, sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế.