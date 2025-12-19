TP.HCM khởi động tổ hợp dự án An Tây quy mô 724 ha do Sun Group đầu tư

Ngày 19/12, UBND TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi động tổ hợp dự án tại phường Tây Nam và Phú An quy mô 724 ha, tổng mức đầu tư 51.160 tỷ đồng.

Tổ hợp gồm 3 khu đô thị hiện đại (Đông An Tây, Bắc An Tây, Tây An Tây) và cảng tổng hợp An Tây. Đây là một trong 234 dự án thuộc chuỗi công trình trọng điểm khánh thành, khởi công, khởi động nhân dịp kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ba khu đô thị hiện đại

Tọa lạc tại phường Tây Nam và phường Phú An với tổng quy mô 724 ha, tổ hợp dự án này sẽ hình thành trung tâm đô thị - cảng hiện đại, kết nối liền mạch hệ thống giao thông trọng yếu và tạo không gian sống mới cho gần 50.000 cư dân TP.HCM, hứa hẹn trở thành động lực tăng trưởng mới cho siêu đô thị TP.HCM.

Nghi thức khởi động tổ hợp dự án An Tây 724 ha của Tập đoàn Sun Group.

Sở hữu vị trí chiến lược hiếm có nằm ngay điểm giao vòng cung của các trục giao thông then chốt đường bộ - đường sắt - đường thủy, tổ hợp dự án An Tây được xem là tâm điểm vàng của khu vực đô thị phía bắc, cửa ngõ kết nối TP.HCM với toàn bộ địa giới Bình Dương cũ và các tỉnh lân cận, tạo nên trung tâm kinh tế năng động. Vành đai 4 dự kiến hoàn thành năm 2026, tạo vòng cung kết nối Đồng Nai - TP.HCM - Long An, song song đó tuyến đường tỉnh ĐT.744 đang được nâng cấp, tuyến đường sắt đô thị bám theo vành đai 4 sẽ kết nối thẳng về trung tâm hành chính thành phố mới. Đặc biệt, tuyến đường thủy sông Sài Gòn chạy xuyên suốt khu vực không chỉ mở ra cơ hội phát triển logistics mà còn khai thác tiềm năng du lịch sông nước độc đáo, kết nối TP.HCM với Long An và Tây Ninh (hồ Dầu Tiếng).

Diện mạo đô thị tương lai của “siêu đô thị” TP.HCM tại khu vực phía bắc. Ảnh phối cảnh.

Trong tổng thể tổ hợp dự án An Tây, khu đô thị Bắc An Tây rộng 70 ha, vốn đầu tư 11.128 tỷ đồng với những điểm nhấn kiến trúc hiện đại. Theo đó, tòa nhà công trình thương mại dịch vụ cao tối đa tới 40 tầng không chỉ tạo dấu ấn đường chân trời mới cho khu vực mà còn tích hợp đầy đủ chức năng văn phòng, trung tâm thương mại, nhà hàng và dịch vụ cao cấp. Cụm công viên trung tâm với hai công viên đối xứng qua trục đường ĐH.609 tạo nên lõi xanh độc đáo, nơi thiên nhiên và đô thị hòa quyện với đầy đủ tiện ích giáo dục, y tế và văn hóa.

Liền kề là khu đô thị Đông An Tây rộng gần 288,84 ha với vốn đầu tư 13.564 tỷ đồng được định hướng bố trí quỹ đất tái định cư tập trung, mang đậm dấu ấn của một đô thị sinh thái. Với hơn 61 ha cây xanh chiếm 21% diện tích, trong đó có công viên trung tâm rộng 24 ha như một “trái tim xanh” của toàn khu, dự án hướng đến sự cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường. Sự đa dạng về loại hình nhà ở từ biệt thự song lập, tứ lập cho tầng lớp tinh hoa đến nhà liền kề thương mại và nhà ở xã hội thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu nhà ở đa dạng của cư dân.

Lợi thế vị trí đắc địa tại nút giao đường bộ - đường sắt - đường thủy kết nối vùng của tổ hợp dự án do Sun Group đầu tư. Ảnh phối cảnh.

Khu đô thị Tây An Tây rộng 268 ha với vốn đầu tư 20.851 tỷ đồng sở hữu lợi thế đặc biệt tiếp giáp sông Sài Gòn. Công viên ven sông tương lai rộng 30 ha chạy dọc theo dòng sông không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn tạo nên không gian sống thơ mộng, nơi con người hòa mình với thiên nhiên. Dự án được quy hoạch bài bản với gần 90 ha đất phát triển nhà ở, hơn 28 ha thương mại dịch vụ và 6 ha mặt nước, hứa hẹn mang đến chất lượng sống bền vững.

Cảng tổng hợp An Tây sẽ kết nối các tuyến vận tải đường thủy

Đặc biệt, cảng tổng hợp An Tây chính là động lực kinh tế của toàn tổ hợp dự án. Với quy mô 97,54 ha và vốn đầu tư 5.621 tỷ đồng , cảng được thiết kế thành 3 phân khu chức năng bổ trợ lẫn nhau. Khu cảng hàng hóa rộng 38,34 ha với công suất 7 triệu tấn mỗi năm sẽ trở thành trung tâm logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng của các khu công nghiệp trong vùng. Khu cảng hành khách rộng 41,6 ha với công suất từ 100.000, định hướng đến 200.000 lượt khách mỗi năm không chỉ là điểm trung chuyển mà còn là cửa ngõ phát triển du lịch sông nước - thế mạnh độc đáo của vùng đất phương Nam.

Cảng tổng hợp An Tây là động lực kinh tế của toàn tổ hợp dự án. Ảnh phối cảnh.

Với vị thế hiếm có, khi đi vào hoạt động, cảng tổng hợp An Tây sẽ kết nối các tuyến vận tải đường thủy trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và hồ Dầu Tiếng, tạo nên mạng lưới giao thương liên hoàn, thúc đẩy liên kết kinh tế liên vùng và nâng tầm vị thế của TP.HCM trong bản đồ logistics khu vực.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu tại lễ khởi động.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM ghi nhận: “Tổ hợp đô thị - du lịch - dịch vụ cao cấp kết hợp bến du thuyền và logistic do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 51.000 tỷ đồng được triển khai tại vị trí có tính chiến lược, kết nối đa phương thức giữa đường thủy, đường bộ và định hướng gắn với hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai, liên thông các vùng kinh tế trọng điểm TP.HCM - Tây Ninh - Long An". Theo ông, dự án hứa hẹn hình thành cực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, logistics và du lịch… tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP, mở rộng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

Là chuỗi đô thị quy mô hàng đầu được khởi động tại khu vực phía bắc TP.HCM, tổ hợp dự án An Tây dự kiến tạo không gian sống hiện đại cho người dân thành phố. Đồng thời, tương lai, khu vực “cảng thị” này sẽ mở ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho siêu đô thị lớn nhất cả nước theo định hướng dịch vụ thương mại - du lịch giàu tiềm năng của các mô hình đô thị cảng hàng đầu thế giới.