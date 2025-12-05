Park Residence - căn hộ giữa trung tâm tiện ích của Sun Group

Thuộc phân khu Flora Avenue (đô thị Sun Urban City), quỹ căn hộ Park Residence gây chú ý ‎với mức giá từ 25 triệu đồng/m2, sở hữu không gian sống xanh mát, sôi động và tiện nghi.

Những căn hộ này cũng nằm trong nhóm sản phẩm dẫn dắt thị trường gần đây, khi nhu cầu mua bất động sản của nhóm khách hàng 25-35 tuổi thay đổi rõ rệt.

Anh Khánh An (30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng) cho biết cởi mở hơn khi chọn phân khúc bất động sản để an cư, nhưng khắt khe hơn trong tiêu chuẩn chất lượng sống.

“Sau thời gian dài bon chen tại vùng trung tâm, tôi thấy nhiều bạn bè cho rằng an cư không phải là sở hữu mảnh đất, mà sống ở nơi khiến mình yên tâm và thấy dễ chịu nhất. Vì vậy, nhiều người đang có xu hướng dịch chuyển ra ven đô, tìm đến khu đô thị mới, vì hạ tầng giao thông bây giờ rất thuận lợi”, anh An cho biết.

Đó cũng là lý do các đại đô thị như Sun Urban City đang dẫn đầu về lượng giao dịch tại khu vực phía nam thủ đô. Đặc biệt, quỹ căn hộ mới Park Residence với mức giá cạnh tranh từ 25 triệu đồng/m2 diện tích hữu dụng (chưa gồm VAT và KPBT) cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn đang thu hút sự quan tâm của thị trường.

Sống đậm “chất xanh” giữa thiên nhiên

Nằm trong phân khu Flora Avenue của đô thị Sun Urban City, chủ nhân các căn hộ cao tầng Park Residence được thừa hưởng hệ sinh thái cảnh quan đa dạng của dự án, với mật độ xây dựng 18%.

Ngay trước ngưỡng cửa, đại lộ hoa rộng 10 ha rợp sắc hồng của mai anh đào, sắc trắng của ban Tây Bắc, xen kẽ khối tiểu cảnh được chăm chút tỉ mỉ, men theo dòng kênh uốn lượn. Đại lộ hoa không chỉ mang đến khoảng xanh quý giá, mà còn là dấu ấn riêng của Flora Avenue, nơi cư dân được tận hưởng cuộc sống thư giãn và gắn kết với thiên nhiên.

Không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên hiếm có. Ảnh phối cảnh.

Ngoài cảnh quan trung tâm, phân khu còn sở hữu bộ sưu tập khu vườn “bỏ túi” đầy sáng tạo, là không gian sinh hoạt và giải trí phù hợp mọi lứa tuổi. Những giá trị tinh túy của lụa Nha Xá, tinh thần thượng võ của vật võ Liễu Đôi, hay sản vật trứ danh quýt Lý Nhân được chắt lọc, chuyển hóa thành ngôn ngữ cảnh quan tinh tế, vừa gần gũi vừa giàu tính biểu tượng.

Mỗi vùng đất đều mang một câu chuyện, bản sắc riêng và chính điều đó trở thành nguồn cảm hứng để Sun Urban City kiến tạo nên những khu vườn nội khu đậm dấu ấn văn hóa. Đây là một trong những “chất sống” khác biệt dành cho cư dân Flora Avenue.

Sống sôi động bất tận, chuẩn nghỉ dưỡng 24/7

Không phải ngẫu nhiên mà tòa tháp mới mở bán Park Residence trở thành sản phẩm hấp dẫn bậc nhất thị trường, đặc biệt với nhóm khách trẻ và gia đình đang tìm kiếm nơi “sống ở đâu cũng như nghỉ dưỡng”. Ngay đối diện phân khu là công viên Sun World và công viên thể thao, được Sun Group phát triển với quy mô hàng đầu khu vực.

Thêm vào đó, từ căn hộ Park Residence, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận đại công viên khác trong đô thị Sun Urban City như công viên sinh thái, công viên lễ hội và công viên văn hóa. Tất cả tạo nên “vành đai tiện ích” sống động, đa chủ đề, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ ngơi, vận động, gắn kết cộng đồng và trải nghiệm cuối tuần ngay nội khu.

Park Residence được bao quanh bởi 4 đại công viên chủ đề. Ảnh phối cảnh.

Đặc biệt, trong hệ sinh thái của Sun Urban City, tiện ích trọng điểm như công viên Sun World, trục lễ hội và quảng trường Thời Đại chính thức khai trương, trong khi công viên thể thao đang được tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục. Điều đó đồng nghĩa ngay thời điểm nhận bàn giao, cư dân Park Residence sẽ được tận hưởng cuộc sống giữa quần thể vui giải trí - sự kiện lễ hội đang vận hành xuyên suốt.

Sống tiện nghi mỗi ngày, đón tương lai thịnh vượng

Một điểm cộng cũng là ưu thế nổi bật của Park Residence là vị trí đắc địa. Các tòa căn hộ cao tầng tiếp giáp tuyến đường 36 m và liền kề tuyến đường 32 m, là những trục huyết mạch giữ vai trò kết nối đến hệ tiện ích trong đô thị Sun Urban City cũng như hai hợp phần trọng điểm của đô thị Sun Mega City là Sun River City và Sun Legacy City.

Ngoài ra, cư dân Park Residence được hưởng trọn hệ tiện ích công - tư toàn diện ở cửa ngõ phía nam thủ đô, gồm Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, khu đô thị ĐH Nam Cao.

Không gian sống “2 căn hộ trong 1” nhân đôi diện tích cho gia chủ. Ảnh: Minh Khánh.

Kiến trúc đột phá của căn hộ Park Residence cũng là điểm nhấn tạo nên cuộc sống tiện nghi, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, dễ dàng khai thác từ mô hình cho thuê lưu trú. Ứng dụng thiết kế “2 căn hộ trong 1”, căn hộ Park Residence được mở rộng chiều đứng với trần cao gần 5 m, bố trí mặt bằng linh hoạt, thông minh giúp gia chủ tối ưu diện tích sử dụng.

Với nhà đầu tư tiên phong, Park Residence trở thành điểm đến lý tưởng để đón làn sóng hạ tầng chiến lược đang hình thành từ Vành đai 5, nút giao Phú Thứ, quốc lộ 1A, đến tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tương lai, tất cả mở ra liên kết thần tốc đến trung tâm thủ đô và vùng phụ cận. Không chỉ rút ngắn khoảng cách, công trình hạ tầng còn thổi luồng sinh khí mới vào giá trị bất động sản, gia tăng tiềm năng sinh lời bền vững.

Park Residence đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi, hiện đại. Ảnh phối cảnh.

Một số phân tích chỉ ra có 4 nguyên nhân khiến người trẻ ưa chuộng căn hộ cao tầng: Tiện nghi và quản lý chuyên nghiệp, kết nối giao thông thuận tiện, cộng đồng năng động và lối sống hiện đại, cùng chi phí và tài chính hợp lý. Tất cả yếu tố này đều hội tụ tại Park Residence - nơi an cư lý tưởng, bước khởi đầu cho phong cách sống mới vừa hài hòa với thiên nhiên, vừa tận hưởng nhịp điệu sôi động và hệ sinh thái đẳng cấp tại đô thị Sun Urban City.