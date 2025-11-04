Sun Elite City kiến tạo hệ tiện ích chuẩn 5 sao giữa lòng Bãi Cháy

Giữa trung tâm Bãi Cháy, Sun Group kiến tạo quần thể đô thị nghỉ dưỡng Sun Elite City hội đủ hệ tiện ích vận hành 24/7 hàng đầu miền Bắc.

Từ công viên ven biển, quảng trường, bãi tắm, phố ẩm thực đến chợ đêm VUI-Fest, dự án mở ra phong cách sống “như nghỉ dưỡng mỗi ngày”, đồng thời khẳng định sức hút với giới đầu tư tinh hoa.

Hệ tiện ích liên hoàn tại trung tâm vịnh di sản

Trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Quảng Ninh đón hơn 17,11 triệu lượt khách (tăng 9% so với cùng kỳ), trong đó có 3,2 triệu khách quốc tế (tăng 25%), tổng thu đạt 44.250 tỷ đồng . Đà tăng trưởng ấn tượng cho thấy sức hấp dẫn của du lịch địa phương. Tuy nhiên, để có thể bứt phá mạnh mẽ hơn, Quảng Ninh cần thêm những “át chủ bài” xứng tầm.

Sun Elite City hội đủ hệ tiện ích vận hành 24/7 hàng đầu miền Bắc. Ảnh: Sun Property.

Nằm giữa trục đường Hạ Long và tuyến đường bao biển Kỳ Quan, Sun Elite City không chỉ sở hữu tầm nhìn bao trọn vịnh di sản, mà cả trục “xương sống” kết nối từ cảng tàu khách quốc tế, Sun World Ha Long đến quảng trường Sun Carnival, khu nghỉ dưỡng Oakwook Ha Long. Đây cũng là nơi hội tụ “nghìn lẻ một” tiện ích trong hệ sinh thái tỷ USD được Sun Group kiến tạo suốt thập kỷ qua.

Sự xuất hiện của một quần thể đô thị quy mô đến 324 ha và sở hữu hệ tiện ích 5 sao, “trúng” thời điểm du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh) đang cần thêm cú hích để tăng trưởng đột phá, được cho là sẽ giúp điểm đến quen thuộc này vươn tầm khu vực. Đặc biệt, với mô hình đô thị “all in one”, Sun Elite City không chỉ thu hút khách du lịch, mà còn có sức hấp dẫn với người dân có nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng lâu dài và giới đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững.

Sun World Ha Long là một trong những biểu tượng du lịch của Quảng Ninh. Ảnh: Ánh Dương.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ: “Tại Bãi Cháy, chúng tôi không chỉ phát triển một dự án bất động sản, mà kiến tạo hệ sinh thái sống động, nơi cư dân làm việc, thư giãn, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ‘bản giao hưởng’ giữa thiên nhiên và đô thị hiện đại”.

Nếu ví Bãi Cháy như thành phố biển đang chuyển mình, thì hệ tiện ích của Sun Elite City chính là “xương sống” giúp đô thị này vận hành trọn vẹn ngày đêm. Từ những con đường rợp bóng cây, công viên ven biển, các tổ hợp căn hộ cao cấp, khu nghỉ dưỡng 5 sao... đến phố ẩm thực, chợ đêm VUI-Fest, quảng trường lễ hội... mọi tiện ích được bố trí trong bán kính đi bộ của du khách, hình thành chuỗi trải nghiệm liên tục và thống nhất.

Chợ đêm VUI-Fest là địa điểm không thể bỏ lỡ với du khách khi đến với Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương.

Ban ngày, cư dân đô thị có thể thong dong dạo bộ ngắm vịnh, tập thể dục bên biển, chiều tối lại tận hưởng bầu không khí lễ hội sôi động hoặc trải nghiệm văn hóa, ẩm thực bản địa. Các sự kiện hoành tráng như “Carnaval Hạ Long”, pháo hoa “Tỏa sáng vịnh kỳ quan” hay giải marathon quốc tế Hạ Long đã góp phần biến Bãi Cháy thành điểm hẹn 4 mùa, thu hút hàng triệu lượt khách.

Không gian sống đa năng

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, giá trị của bất động sản không chỉ nằm ở vị trí hay cảnh quan, mà ở khả năng vận hành đa năng và khai thác 24/7. “Những dự án tích hợp nhiều chức năng, nơi cư dân sống, làm việc, kinh doanh và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian, sẽ tạo ra giá trị sử dụng cao cùng biên độ sinh lời bền vững hơn so với mô hình truyền thống”, ông Đính nhận định.

Về đêm, không khí tại Sun Elite City càng trở nên sôi động với các lễ hội. Ảnh: Ánh Dương.

Theo đó, các đô thị ven biển như Sun Elite City đang đi đúng hướng khi phát triển hệ tiện ích đồng bộ, phục vụ đa dạng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh. Mô hình này không chỉ nâng tầm trải nghiệm của cư dân, mà còn mở ra hướng đầu tư dài hạn, tận dụng hiệu quả dòng khách du lịch và kinh tế đêm đang tăng trưởng mạnh tại Bãi Cháy.

Chị Lê Hương Giang, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Điều tôi thích nhất ở Bãi Cháy là bầu không khí trong lành và sự tiện lợi. Buổi sáng có thể chạy bộ ven biển, chơi công viên, tối dạo chợ đêm, nghe nhạc hay ngắm pháo hoa. Mọi trải nghiệm đều trong vài bước chân. Đây là không gian sống lý tưởng mà người dân thành phố khao khát”.

Điểm khác biệt của Sun Elite City không chỉ nằm ở hệ sinh thái nghỉ dưỡng - thương mại quy mô, mà ở tư duy quy hoạch tôn vinh bản sắc địa phương. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Rồng hạ thế” và địa hình đảo đá vôi đặc trưng của vịnh Hạ Long, các công trình trong đại đô thị, như tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Centro Town, được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long từ căn hộ Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property.

Khi màn đêm buông xuống, đô thị Sun Elite City bừng sáng với những tuyến phố ven biển, quảng trường lễ hội và khu vui chơi sôi động, phản chiếu nhịp sống năng động đặc trưng của vùng đất Quảng Ninh. Với tầm nhìn dài hạn, Sun Group hứa hẹn kiến tạo cộng đồng cư dân tinh hoa, hưởng trọn hệ sinh thái đẳng cấp của quần thể Sun Elite City, qua đó khẳng định vị thế đầu tàu trong chiến lược phát triển đô thị du lịch, nghỉ dưỡng quốc tế.