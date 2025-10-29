Quần thể đô thị ‘all in one’ vươn tầm quốc tế của Sun Group ở Bãi Cháy

Hội đủ các mũi nhọn đầu tư của Sun Group, quần thể Sun Elite City được kỳ vọng sẽ đưa điểm đến Bãi Cháy (Quảng Ninh) vươn tầm quốc tế.

Trên thế giới, mô hình đô thị tích hợp “All-in-one”, với đầy đủ công năng như resort nghỉ dưỡng, bến du thuyền, lưu trú, thương mại, giải trí được khai thác thành công và trở thành “cỗ máy in tiền” của nhiều quốc gia, đóng góp lớn vào việc thu hút du khách, kích thích nền kinh tế.

Quần thể “all in one” - át chủ bài của các quốc gia

Nổi tiếng nhất chính là Marina Bay Sands (Singapore), một trong những mô hình “integrated resort” (khu resort tích hợp) điển hình, gồm khách sạn hạng sang, trung tâm hội nghị triển lãm, khu mua sắm, ẩm thực và giải trí thu hút hàng chục triệu lượt khách, đóng vai trò mũi nhọn kéo du lịch cho cả thành phố.

Phối cảnh Sun Elite City. Ảnh: Sun Property.

Theo “Annual Review 2024”, Marina Bay Sands ghi nhận doanh thu kỷ lục và đang thực hiện chương trình tái đầu tư 1,75 tỷ USD nhằm nâng cấp trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

Cũng tại đảo quốc sư tử, quần thể nghỉ dưỡng Resorts World Sentosa (RWS) tích hợp công viên giải trí, khách sạn 5 sao, bến du thuyền và khu nhà ở ven biển cao cấp (Sentosa Cove) là mô hình “play-stay-live” nổi tiếng Đông Nam Á với tổng lượng khách đến Sentosa đạt khoảng 16 triệu lượt/năm.

Khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands nổi tiếng tại Singapore.

Trong khi đó, Palm Jumeirah (Dubai) là cụm đảo nhân tạo với tổ hợp biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn, bến và dịch vụ du thuyền, trung tâm thương mại, dịch vụ giải trí… minh chứng rõ ràng cho giá trị gia tăng của bất động sản khi tích hợp cảng biển và các tiện ích cao cấp. Khu đảo nhân tạo này là biểu tượng của Dubai, giúp tăng mạnh nhu cầu đầu tư BĐS tại khu vực, tạo lực kéo cho ngành du lịch và lưu trú.

Dự án đảo nhân tạo hình cây cọ Palm Jumeirah trở thành niềm tự hào của Dubai.

Sự tăng trưởng của du lịch Dubai đã tác động trực tiếp đến giá BĐS tại Palm Jumeirah. Có thể thấy khi vị trí, tiện ích và trải nghiệm được tích hợp đồng bộ, BĐS sẽ không chỉ là nơi để ở mà còn là tài sản khai thác - đầu tư.

Câu chuyện thành công của mô hình “integrated resort” đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm, chi tiêu nội địa, nhu cầu MICE và du lịch cao cấp chính là gợi ý cho xu hướng phát triển các tổ hợp này tại Việt Nam.

Sun Elite City - đô thị nghỉ dưỡng vươn tầm quốc tế

Với mô hình hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - bất động sản thành công ở nhiều địa phương, Sun Group tiếp tục kiến tạo quần thể đô thị phức hợp ngay trung tâm Bãi Cháy, với tên gọi Sun Elite City.

Các sự kiện, lễ hội thường xuyên được tổ chức tại Sun Elite City. Ảnh: Ánh Dương.

Với quy mô 324 ha, sở hữu các hạng mục hạ tầng giao thông hiện đại, tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, quảng trường biển, chợ đêm, vịnh pháo hoa… Sun Elite City đủ sức hấp dẫn cả những người có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Giống như Marina Bay Sands hay Resorts World Sentosa ở Singapore, Sun Elite City tại Bãi Cháy cũng được phát triển theo mô hình “all-in-one” bao gồm nhà ở - lưu trú - công viên vui chơi - nghỉ dưỡng - bến du thuyền, nhằm biến vùng đất ven vịnh di sản thành đô thị biển tầm cỡ quốc tế.

Đặc biệt, Sun Elite City sở hữu lợi thế gần kề di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, nơi đón hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Cùng với đó, dự án nằm tại tâm điểm kết nối giao thông cả đường bộ, đường thủy và đường không, tương lai còn cả đường sắt cao tốc, giúp kết nối Bãi Cháy với cả nước và thế giới một cách thuận lợi.

Trên nền tảng hệ sinh thái tỷ USD đã được kiến tạo và vận hành ổn định, giúp Hạ Long, khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn trong nhiều năm qua, Sun Group sẽ tiếp tục kiến tạo tòa tháp biểu tượng trên biển, cùng các tòa căn hộ cao tầng đáp ứng nhu cầu lưu trú ngày một tăng của dòng khách khổng lồ đổ về Bãi Cháy.

3 tòa căn hộ cao cấp Sun Centro Town vừa ra mắt đã “cháy hàng” các căn view biển, như phép thử của thị trường, cho thấy nhu cầu đầu tư căn hộ dịch vụ, khai thác cho thuê ngay mặt biển Bãi Cháy, ngắm trọn vịnh di sản luôn rất lớn.

Sun Centro Town sở hữu tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property.

Cùng với đó, lợi thế của cảng tàu khách quốc tế giúp Sun Elite City đón được dòng khách cao cấp từ khắp nơi trên thế giới đổ về Hạ Long suốt 4 mùa. Các sản phẩm vui chơi giải trí kết hợp chính sách kích cầu du lịch mùa thấp điểm vừa được Quảng Ninh công bố sẽ giúp Bãi Cháy dần phá bỏ thế du lịch mùa vụ và trở nên sôi động quanh năm.

Có thể nói, Sun Elite City đang nắm trong tay cơ hội phát triển bứt phá như các quần thể “all in one” trên toàn cầu khi hưởng lợi từ dòng khách du lịch. Theo mục tiêu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đón 20 triệu lượt khách. Con số này sẽ còn tăng trưởng hơn nữa khi hạ tầng du lịch Quảng Ninh hoàn thiện theo chuẩn quốc tế, trong đó những tổ hợp như Sun Elite City sẽ đóng vai trò như thỏi nam châm duy trì sức hút điểm đến.