Đô thị Sun Urban City tiếp tục dẫn dắt thị trường phía nam thủ đô

Sự kiện mở bán dự án Sun Urban City - phân khu Flora Avenue “Nơi đại lộ dệt phồn hoa” đã diễn ra ngày 15/11, thu hút gần 800 lượt khách tham dự.

Với thông điệp “Nơi đại lộ dệt phồn hoa”, sự kiện được thiết kế theo hành trình cảm xúc, mang đến những trải nghiệm sống động và chân thực nhất về Sun Urban City với tâm điểm là Flora Avenue 2.

Flora Avenue 2 - bức họa phồn hoa của Sun Urban City

Phát biểu khai mạc, đại diện Tập đoàn Sun Group bày tỏ Flora Avenue đang tiếp nối hành trình dệt phồn hoa của phân khu Flora Avenue trong bức họa rực rỡ Sun Urban City. Nơi đây được quy hoạch đồng bộ với hệ thống giáo dục - y tế hiện đại từ trường liên cấp 1-2-3, trường nghề Sun Group, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Bệnh viện Mặt Trời, đến vị trí liền kề Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 sẽ vận hành vào tháng 12 tới.

“Cơ sở hạ tầng cùng các công trình chiến lược của Sun Urban City đã hiện lên rõ nét, vận hành sôi động và mang lại giá trị thiết thực cho các nhà đầu tư. Điển hình là nút giao Phú Thứ đã hoàn thiện tạo kết nối thuận tiện nội - ngoại khu; công viên thể thao với sân bóng đá và sân pickleball sẵn sàng phục vụ cư dân. Trong khi đó, công viên Sun World, trục công viên lễ hội, quảng trường bắn pháo hoa và các đêm nhạc hội đã thu hút dòng khách lớn đổ về Hà Nam suốt mùa hè qua. Trên nền tảng đô thị đang dần hiện hữu, phân khu Flora Avenue với Flora Avenue 2 như tâm điểm phồn hoa của Sun Urban City”, đại diện Tập Đoàn Sun Group nhấn mạnh.

Quỹ sản phẩm Flora Avenue 2 thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Ảnh: Minh Khánh.

Nổi bật trong quỹ sản phẩm mở bán tại sự kiện là các tòa tháp mới nhất của Park Residence - những căn hộ cao tầng nằm kế cận trục đại lộ kết nối xuyên tâm, mở ra tiềm năng cộng hưởng với toàn bộ đại đô thị Sun Mega City tương lai. Tọa lạc tại vị trí trái tim kết nối 4 công viên gồm công viên thể thao, công viên Sun World, công viên sinh thái và công viên văn hóa, các tòa căn hộ cao tầng hứa hẹn kiến tạo không gian sống năng động, hiện đại, nơi hình thành những “thành phố trẻ” đầy sức sống.

Bên cạnh đó, Flora Avenue 2 còn sở hữu quỹ nhà phố - biệt thự thấp tầng hội tụ những lợi thế đắt giá hàng đầu phân khu, trải dài dọc đại lộ hoa và khu vườn chủ đề khác nhau, liền kề trường học và bệnh viện.

Các tòa căn hộ cao tầng Park Residence liên tục ghi nhận tỷ lệ chốt căn cao. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Giỏ hàng Flora Avenue 2 cùng loạt sản phẩm mới khiến khán phòng tăng sức nóng. Nhờ ưu thế kết nối, quỹ căn hộ Park Residence trở thành tâm điểm ghi nhận tỷ lệ giữ chỗ cao từ những phút đầu.

Là một trong số những khách hàng đầu tiên chốt mua căn hộ Park Residence thuộc tòa P10, anh Quang Huy (Thanh Xuân, Hà Nội), chia sẻ: “Tòa P10 nằm ở vị trí đẹp với mặt tiền tuyến đường 36 m, thuận tiện kết nối tới mọi khu vực. Trong vài bước chân đã có thể tiếp cận đại lộ hoa mai anh đào rực rỡ cùng các trục thương mại sầm uất của phân khu Flora Avenue”.

Đô thị Sun Group Hà Nam giữ nhịp tăng trưởng thị trường

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, giới chuyên môn đưa ra những đánh giá toàn cảnh thị trường bất động sản khu vực trong bối cảnh đô thị Sun Group Nam Hà Nội đang từng bước hình thành.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính chia sẻ trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: Minh Khánh.

Tại sự kiện, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định, trong tam giác động lực của đô thị Ninh Bình mới, khu vực Hà Nam (cũ) đang nổi lên như điểm đến đầu tư sáng giá về cả nguồn cung và lượng giao dịch đều tăng mạnh.

“Tốc độ hoàn thiện nhanh chóng và nhịp ra hàng liên tục đã giúp Sun Urban City giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt làn sóng đầu tư tại khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét, thu hút thêm doanh nghiệp phát triển dự án và nhà đầu tư thứ cấp”, TS Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh.

9 tháng đầu năm nay, khu vực này ghi nhận nguồn cung mới tăng gấp 4 lần so với cả năm 2024, trong đó hơn 90% đến từ đại dự án Sun Urban City. Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 65% trên tổng nguồn cung mới trong các đợt mở bán.

Hạ tầng tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản phía nam thủ đô. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Dự báo trong thời gian tới, thị trường bất động sản nam thủ đô sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững nhờ hàng loạt yếu tố thuận lợi giúp nâng cao sức hấp dẫn. Nhờ đó, những sản phẩm bất động sản trong khu đô thị như Flora Avenue 2 càng trở nên tiềm năng.

Không khí sự kiện bùng nổ với các màn trình diễn nghệ thuật. Ảnh: Minh Khánh.

Sân khấu sự kiện tiếp tục bùng nổ với màn trình diễn nghệ thuật giàu cảm xúc. Một dấu ấn đẹp, khép lại chương trình nhưng mở ra kỳ vọng về một hành trình sống thăng hoa đang dần thành hình phía nam thủ đô.