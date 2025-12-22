Sân bay Gia Bình: Tư nhân được tin tưởng giao trọng trách lớn

Sau gần 1 năm chuẩn bị, thẩm định hồ sơ, thảo luận và thẩm tra, dự án sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và giao Masterise Group làm chủ đầu tư.

Đây là dự án cảng hàng không quốc tế 5 sao đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 196.378 tỷ đồng .

Việc Masterise Group được giao làm chủ đầu tư dự án tầm cỡ này chính là minh chứng sống động cho sự đồng lòng của toàn xã hội, từ vai trò giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cơ chế và quyết tâm của Chính phủ, Bộ Công an đến sự đồng thuận cao từ người dân và sự chung tay của khối tư nhân, tất cả cùng hướng tới hoàn thành một công trình trọng điểm then chốt, góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia đến năm 2030.

Masterise Group được biết đến là tập đoàn phát triển bất động sản sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, tiên phong áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các dự án cao cấp tại Việt Nam.

Hàng loạt dự án biểu tượng tại Việt Nam như khu bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Marriott lớn nhất thế giới Grand Marina, Saigon, khu đô thị chuẩn quốc tế The Global City, Masteri West Heights (Hà Nội), Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng), Khu đô thị The Centric (Thủy Nguyên, Hải Phòng)... đều đạt chuẩn quốc tế, hoàn thành đúng tiến độ, pháp lý minh bạch, phục vụ cho phong cách sống ngày càng cao cấp của người Việt.

Tháng 8 vừa qua, Masterise Group đã tăng vốn điều lệ từ 6.700 tỷ đồng lên hơn 35.200 tỷ đồng để triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Để phục vụ dự án trọng điểm quốc gia, Masterise đã chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn lực, đồng thời đảm bảo cam kết tài chính mạnh mẽ với khả năng huy động lên đến 85% tổng mức đầu tư (khoảng 166.921 tỷ đồng cho dự án sân bay Gia Bình).

Theo Thông báo số 69, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó chủ tịch Hội đồng Thẩm định Nhà nước - coi đây là điển hình triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về huy động vốn tư nhân đột phá cho hạ tầng hàng không hiện đại, cụ thể hóa chủ trương Đảng, Nhà nước thành hành động thực tế, mang hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Dự án trọng điểm vì lợi ích quốc gia và được xem xét kỹ lưỡng, đồng thuận cao

Trước đó, tại các phiên thảo luận Quốc hội, nhiều ý kiến nhất trí rằng dự án thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phát triển hạ tầng, mang lại lợi ích to lớn không chỉ cho Bắc Ninh mà cả vùng Thủ đô và đất nước. Các đại biểu kỳ vọng sân bay sẽ về đích đúng hạn, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành hàng không và kinh tế khu vực.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải gọi Gia Bình là "cơ hội vàng" để vùng Thủ đô hình thành mô hình "trung tâm kép" như London hay Tokyo, bổ trợ cho Nội Bài đang quá tải. Ông cho rằng Gia Bình sẽ phát huy lợi thế phía đông bắc Hà Nội, tạo cú hích cho công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ vùng.

Đại biểu Phạm Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị mở rộng cơ chế đặc thù di dời di tích cho tuyến đường kết nối Hà Nội - Gia Bình, nhấn mạnh "có sân bay thì phải có đường" để đảm bảo đồng bộ.

Sự đồng thuận không chỉ ở nghị trường mà lan tỏa đến cộng đồng. Tinh đến đầu tháng 12, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn 4 xã của tỉnh Bắc Ninh đã được kê khai, chi trả tạm ứng giải phóng mặt bằng, trong khi hệ thống chính trị cơ sở tăng cường bám sát địa bàn để tạo đồng thuận.

Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành các mốc then chốt, bảo đảm dự án kịp phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, ban hành chính sách đặc thù theo Quyết định 38/2025/QĐ-UBND, hỗ trợ bồi thường lên đến 30% giá đất ở, đồng thời ưu tiên tái định cư và ổn định đời sống cho người dân.

Khuyến khích tư nhân tham gia hạ tầng lớn: Tầm nhìn chiến lược

Với công suất 30 triệu hành khách/năm đến 2030 (mở rộng lên 50 triệu), là công trình lưỡng dụng (quốc phòng và dân sự), dự án sẽ góp phần giảm tải cho Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) đang trong tình trạng quá tải và phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - sân bay quốc tế "xanh, thông minh" 5 sao đầu tiên của Việt Nam, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) nhấn mạnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là bước tiến khuyến khích mô hình tư nhân tham gia dự án trọng điểm quốc gia, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. "Đây là tiền lệ tốt cho phép tư nhân tiếp tục xây dựng sân bay quốc tế như Gia Bình", bà Hoa nói.

"Chủ trương của Nhà nước là không phụ thuộc hoàn toàn ngân sách, mà tạo hành lang thông thoáng cho tư nhân tham gia hạ tầng lớn - đây là cách làm sáng tạo, hiệu quả trong bối cảnh vốn công hạn hẹp", đại biểu Trần Văn Khải cũng đồng tình.

Với việc được chính thức thông qua, sân bay Gia Bình trở thành dự án sân bay nghìn tỷ đầu tiên do tư nhân thực hiện, đi đúng lộ trình pháp lý và nhận đồng thuận từ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan thẩm tra đến người dân. Đó là tín hiệu rõ ràng: Khi chính sách minh bạch, thủ tục đúng luật và doanh nghiệp có năng lực, tầm nhìn, những công trình thế kỷ sẽ không còn là giấc mơ, mà là tiền lệ tốt cho sự tham gia của khối tư nhân vào hạ tầng quốc gia.