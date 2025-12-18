Danh tính công ty 3 tháng tuổi làm dự án tái định cư sân bay Gia Bình

CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang đang lấy ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được lấy ý kiến, dự án Tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và thanh toán bằng quỹ đất. Trong đó, nhà đầu tư là CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang.

Theo tìm hiểu, Song Giang là doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập vào đầu tháng 9 năm nay, có trụ sở chính đặt tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , do bà Ngọc Anh làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngay trong ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (4/9), Song Giang đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính Bắc Ninh đề xuất thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đặc biệt.

Đến ngày 10/9, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp này lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án tái định cư dự kiến được triển khai tại các xã Đông Cứu, Gia Bình, Lương Tài và Trung Chính thuộc tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu cung cấp quỹ nhà ở tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình, đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho khu vực.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 341 ha, được chia thành 3 phân khu chính với tổng quy mô dân số dự kiến gần 52.000 người. Cụ thể, khu tái định cư xã Gia Bình số 1 có diện tích gần 143 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 18.440 người với các sản phẩm gồm 3.290 căn liền kề và 1.320 căn hộ chung cư.

Khu tái định cư xã Gia Bình số 2 có diện tích 30 ha, quy mô dân số khoảng 3.440 người với 860 căn nhà ở liền kề. Phân khu lớn nhất nằm tại xã Trung Chính và Lương Tài có diện tích 169 ha, dự kiến bố trí 4.956 căn liền kề và 2.355 căn hộ chung cư hỗn hợp, phục vụ khoảng 30.000 người.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 21.291 tỷ đồng , chưa bao gồm chi phí tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Về tiến độ, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025-2032.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng đến hết tháng 12/2025. Giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình sẽ diễn ra trong năm 2026 và dự kiến từ quý I/2027 sẽ bắt đầu nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác.