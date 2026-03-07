Doanh nghiệp cam kết đủ xăng dầu

Sau khi giá xăng tăng mạnh từ 15h ngày 5/3, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn TP.HCM nhìn chung vẫn ổn định, các doanh nghiệp đều cam kết cung ứng đủ nhu cầu người dân, doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khẳng định vẫn cung ứng đủ xăng dầu cho nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo ghi nhận tại một số cây xăng ở khu vực trung tâm TP.HCM trên đường Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh... trước và sau thời điểm giá xăng tăng mạnh ngày 5/3, hoạt động bán lẻ xăng dầu vẫn diễn ra bình thường, chưa xuất hiện tình trạng thiếu nguồn cung.

Lượng khách đến đổ xăng chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất kinh doanh hàng ngày, chưa ghi nhận có tình trạng người dân xếp hàng mua xăng hay tích trữ.

Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng

Tại một cây xăng gần ngã tư Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh) giao Bạch Đằng, nhân viên cho biết lượng khách những ngày gần đây có tăng nhẹ nhưng nhìn chung không biến động lớn so với thời điểm trước. Lượng phương tiện vào đổ xăng diễn ra đều đặn, không có cảnh xếp hàng dài.

Từ 15h ngày 5/3, giá xăng RON 95 tăng 2.190 đồng/lít lên 22.340 đồng/lít. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong khi đó, tại khu vực trung tâm TP.HCM, hoạt động của các cây xăng vẫn diễn ra bình thường, người dân vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về xăng dầu, không xảy ra tình trạng cây xăng bán nhỏ giọt, hay găm giữ hàng.

Nhằm chủ động, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như thiếu hàng cục bộ, bán nhỏ giọt, ngừng bán không có lý do chính đáng, tăng giá bất hợp lý hoặc thu thêm ngoài giá niêm yết, Sở Công Thương TP.HCM đề nghị Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tăng cường nắm tình hình, theo dõi sát cung - cầu và giá xăng dầu, khí trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Chi cục tập trung tổ chức kiểm tra các đối tượng thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân kinh doanh khí.

Đơn vị cũng được giao phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền như Công an TP.HCM, cơ quan thuế, UBND phường, xã, đặc khu... trong trường hợp có dấu hiệu hình sự hoặc vượt thẩm quyền để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Đơn vị chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra thực tế tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trước kỳ điều hành giá, khi có biến động thị trường; kịp thời báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý hiện tượng ngừng bán hàng, hạn chế bán hàng, xếp hàng dài, thiếu nguồn diện rộng hoặc ngừng bán hàng loạt.

Doanh nghiệp đảm bảo đủ xăng dầu

Về nguồn cung, theo ông Trịnh Quốc Việt, Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại TP.HCM đang tăng mạnh. Doanh nghiệp hiện có 138 cửa hàng trực thuộc, cung ứng bình quân khoảng 2.108 m3/ngày.

Riêng ngày 4/3, sản lượng bán ra tăng khoảng 140%, đạt khoảng 3.000 m3. Hệ thống 147 cửa hàng nhượng quyền cũng ghi nhận mức tiêu thụ khoảng 1.000 m3/ngày, tăng gần 150%.

Petrolimex Sài Gòn cho biết hiện vẫn đảm bảo đầy đủ nguồn cung. Trong 10 ngày đầu tháng 3, doanh nghiệp dự kiến nhập khoảng 146.000 m3 xăng dầu, cộng với lượng tồn kho hiện có đủ đáp ứng nhu cầu thị trường trong khoảng 39 ngày.

Bên cạnh việc chủ động nguồn hàng, doanh nghiệp cũng đang hỗ trợ mức chiết khấu khoảng 400-500 đồng/lít cho các cửa hàng nhượng quyền nhằm duy trì hệ thống bán lẻ ổn định.

Doanh nghiệp kiến nghị thành phố tạo điều kiện cho xe bồn lưu thông trong khung giờ hạn chế xe tải để rút ngắn thời gian vận chuyển, kịp thời đưa hàng từ kho đến điểm bán.

Hoạt động bán lẻ xăng, dầu ở khu vực trung tâm TP.HCM vẫn ổn định. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) cho biết doanh nghiệp đã chốt các hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao ngay để đảm bảo nguồn nguồn cung cho thị trường đến hết tháng 3 và có sự chuẩn bị cho tháng 4.

Khi xảy ra chiến sự Trung Đông, PV OIL đã làm việc lại với 2 nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn. Cả hai nhà máy đều xác nhận nguồn cung tháng 3 vẫn ổn định nhờ lượng dầu thô dự trữ sẵn có. Tuy nhiên, diễn biến tháng 4 là một biến số khó lường tùy thuộc vào tình hình chiến sự. Để ứng phó, PV OIL đã chủ động mở thêm các lô nhập khẩu mới, dự kiến tăng cường thêm 20-30% lượng hàng so với kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh giải pháp đa dạng hóa nguồn nhập, PV OIL đề xuất đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 và sẵn sàng triển khai diện rộng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, một thách thức khác hiện nay là độ trễ trong điều hành giá khi mức giá bán lẻ do Nhà nước quy định và điều chỉnh theo chu kỳ một tuần/lần.

Trong bối cảnh giá thế giới tăng đột biến từng ngày, việc giá bán lẻ trong nước không theo kịp đà tăng dẫn đến tình trạng nhập khẩu về bị lỗ sâu. Điều này có thể khiến các doanh nghiệp tư nhân ngần ngại, thậm chí dừng nhập hàng, gây thiếu hụt nguồn cung, gánh nặng thị trường sẽ đổ dồn lên vai các thương nhân đầu mối Nhà nước, tạo ra áp lực quá tải.

Do đó, ông Dương đề xuất cần có cơ chế điều chỉnh giá trong nước kịp thời, phù hợp, sát với diễn biến thị trường.

Ngày 6/3, tại Nghị quyết số 36/NQ-CP, Chính phủ đưa ra một số giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với những tác động từ xung đột đang diễn ra tại Trung Đông, bảo đảm an ninh năng lượng trong nước. Theo đó, Chính phủ đồng ý để Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng từ 7% so với kỳ điều hành liền kề. Việc công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu sẽ được thực hiện sau ngày giá cơ sở tăng từ 7%. Trường hợp giá cơ sở tăng dưới 7%, việc điều hành giá vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP (điều hành vào thứ năm hàng tuần). Căn cứ số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở và ý kiến tham gia điều hành giá của Bộ Tài chính gửi trước 12h ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.