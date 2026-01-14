Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
ACV được giao đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 2

  • Thứ tư, 14/1/2026 11:43 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành.

ACV sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Xây dựng vừa có quyết định số 26/QĐ-BXD về việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quyết định này, ACV sẽ là chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng giao ACV tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của sân bay, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình; bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

ACV phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Trước đó, ACV đã có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng giao đơn vị làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo ACV, giai đoạn này gồm 1 nhà ga hành khách và các hạng mục đồng bộ khác nhằm nâng công suất sân bay lên 50 triệu lượt hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, với tổng mức đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của tổng công ty.

ACV kiến nghị cho phép triển khai theo phương án tổ chức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh thứ 3 và các công trình phụ trợ trước, sau đó tổng hợp vào báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 để trình Bộ trưởng Xây dựng quyết định đầu tư.

Các hạng mục chính gồm đường cất hạ cánh thứ 3; hệ thống đường lăn song song, thoát nhanh và kết nối với các công trình giai đoạn 1; hệ thống thiết bị khu bay; hệ thống biển báo, sơn kẻ và hạ tầng phụ trợ khác, tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng, đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp của ACV.

ACV cho biết đơn vị cơ bản đủ nguồn vốn để đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ 3 từ lợi nhuận sau thuế năm 2024-2025, phần dự kiến tăng vốn điều lệ bằng cổ tức cổ phiếu. Các hạng mục còn lại sẽ cân đối từ vốn tự có và vốn vay.

Hiện ACV là chủ đầu tư dự án thành phần 3 Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện, đã và đang xây dựng toàn bộ hạ tầng khu bay và hạ tầng chung, đồng thời là đơn vị khai thác sân bay Long Thành. Do đó, ACV đề xuất tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư, phát triển và vận hành.

Trên cơ sở báo cáo, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng quyết định chủ trương giao doanh nghiệp làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của sân bay với quy mô bao gồm một đường cất hạ cánh cấu hình mở, một nhà ga hành khách và các hạng mục công trình đồng bộ khác để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm trước khi quyết định phê duyệt dự án.

Diệu Thanh

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

    Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

    CTCP Đầu tư Nam Long chuyên xây dựng công nghiệp và dân dụng, sửa chữa nhà ở và trang trí nội thất, xây dựng cầu đường bến cảng và môi giới nhà đất. Thị trường phát triển chính của Nam Long trải rộng từ TP.HCM sang các tỉnh thành như Bình Dương, Cần Thơ, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Đà Nẵng.

    • Thành lập: 1992
    • Mã cổ phiếu: NLG

