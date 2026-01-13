Sếp Emirates: Long Thành sẽ là sân bay tốt nhất khu vực

Lãnh đạo Emirates cho biết đã trực tiếp thăm sân bay Long Thành và đánh giá đây sẽ là sân bay tốt nhất khu vực, mở ra dư địa lớn cho thị trường hàng không Việt Nam.

Ông Majid Al Falasi, Giám đốc quốc gia hãng hàng không Emirates tại Việt Nam. Ảnh: Emirates.

Tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây, ông Majid Al Falasi, Giám đốc quốc gia hãng hàng không Emirates tại Việt Nam đã chia sẻ về chiến lược phát triển của hãng trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực và hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ.

Ông Majid Al Falasi cho biết đã trực tiếp đến thăm sân bay quốc tế Long Thành và bày tỏ ấn tượng mạnh với quy mô cũng như định hướng phát triển của dự án.

“Long Thành sẽ là sân bay tốt nhất khu vực cả về quy mô lẫn cơ sở hạ tầng. Emirates cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam và đồng hành cùng định hướng phát triển của Chính phủ”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh sân bay Long Thành, đại diện Emirates cũng đánh giá cao tiềm năng của hạ tầng hàng không Việt Nam trong 5-10 năm tới, khi hàng loạt dự án lớn đang được triển khai hoặc lên kế hoạch như sân bay Gia Bình, mở rộng sân bay Phú Quốc...

Theo ông Al Falasi, việc đầu tư bài bản vào hạ tầng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam gia tăng năng lực kết nối quốc tế, đồng thời thu hút thêm các hãng hàng không toàn cầu mở rộng mạng bay.

Tại Việt Nam, Emirates đã hiện diện hơn một thập kỷ và là một trong những hãng hàng không quốc tế chủ lực kết nối Việt Nam với mạng lưới toàn cầu.

Cụ thể, hãng khai thác các đường bay lớn tới TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, với tần suất hơn 25 chuyến mỗi tuần.

Ông Majid Al Falasi cho biết hãng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tiềm năng để có thể mở thêm các đường bay mới trong tương lai.

Vị lãnh đạo hãng bay cũng chia sẻ thêm nhu cầu đi lại quốc tế của hành khách Việt Nam đang ngày càng đa dạng và năng động.

Trong 12 tháng gần đây, Dubai là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất, bên cạnh các thành phố lớn như Paris, London, Moscow, Frankfurt hay Bangkok. Nhu cầu du lịch thường tăng cao vào các tháng 4, 6, 8 và 12, trùng với các kỳ nghỉ dài trong năm.

Dữ liệu của Emirates cũng cho thấy hành vi đặt vé của hành khách Việt Nam ngày càng linh hoạt, với hơn một nửa số vé được đặt trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành. Phần lớn hành khách lựa chọn hạng phổ thông, song tỷ lệ khách bay hạng thương gia đã đạt mức hai chữ số, phản ánh sự gia tăng của nhóm khách có nhu cầu dịch vụ cao cấp.

Sắp tới, Việt Nam là thị trường đầu tiên trong khu vực được Emirates triển khai hạng ghế phổ thông cao cấp.

Đây là hạng ghế nằm giữa phổ thông và thương gia, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của hành khách trên các chuyến bay dài.

Trong nửa cuối năm 2025, Emirates đã tổ chức các đợt tuyển dụng lớn phi công, tiếp viên và phi hành đoàn tại Hà Nội và TP.HCM. Theo ông Majid, 100% chuyến bay của Emirates đến và đi từ Việt Nam đều có tiếp viên người Việt để hỗ trợ hành khách.