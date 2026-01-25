Thủ tướng: Hoàn thiện hồ sơ lập sàn giao dịch vàng trong tháng 1

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, xem xét đề xuất lập sàn hoặc sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo trong tháng 1.

Sàn giao dịch vàng được kỳ vọng tạo ra môi trường để người dân mua bán kim loại quý dễ dàng, và giá trong nước liên thông với thị trường quốc tế. Ảnh: Trương Hiếu.

Tại Công điện ngày 24/1 về giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Để đạt mục tiêu, Thủ tướng đề ra nhiều giải pháp cụ thể, một trong số đó là Ngân hàng Nhà nước cần sớm hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn hoặc sở giao dịch vàng quốc gia. Việc này phải báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1.

Phương án lập sàn giao dịch vàng được giới chuyên gia đề xuất nhiều năm nay, với kỳ vọng là nơi người dân mua bán kim loại quý dễ dàng, và giá trong nước liên thông với thị trường quốc tế.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng việc xây dựng một sàn giao dịch vàng được thiết kế đúng chuẩn không chỉ là vấn đề kỹ thuật thị trường, mà là công cụ quan trọng để tái lập trật tự và kỷ cương cho thị trường vàng.

Theo ông Long, sàn giao dịch vàng sẽ tạo ra một mặt bằng giá tham chiếu chung, được niêm yết công khai và gắn chặt hơn với giá vàng quốc tế. Khi đó, tình trạng “mỗi nơi một bảng giá”, mạnh ai nấy định giá, sẽ chấm dứt. Giá vàng trong nước sẽ minh bạch hơn, phản ánh đúng cung - cầu thay vì bị chi phối bởi các nhóm lợi ích hoặc tâm lý đầu cơ.

Ông Đinh Nho Bảng, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, thì cho rằng việc thành lập, quản lý và vận hành sàn giao dịch vàng hiệu quả sẽ mang lại lợi ích cho người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu vàng nữ trang trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ... đều vận hành sàn giao dịch vàng hiệu quả. Nhờ sàn giao dịch vàng, các nước này đảm bảo được nguồn cung vàng nguyên liệu cho sản xuất nữ trang xuất khẩu, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Cùng với giải pháp về sàn giao dịch vàng, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô. Ngành ngân hàng cần định hướng tín dụng vào sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, nhà ở xã hội, hạ tầng, công nghệ số, đồng thời phải kiểm soát rủi ro, xử lý nợ xấu và tổ chức tín dụng yếu kém.

Bộ Tài chính cần tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, tăng kỷ luật ngân sách, chống thất thu thuế, phấn đấu thu ngân sách năm nay tăng tối thiểu 10% so với ước thực hiện 2025. Song song đó là tiếp tục giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Cơ quan này cũng phải có giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn phục vụ tăng trưởng hai chữ số.

Về đầu tư, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch, sớm hoàn thiện nghị quyết về gỡ vướng cho các dự án tồn đọng.

Trong khi đó, Bộ Công Thương được giao triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại, cũng như đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA, mở rộng sang các thị trường Halal, Trung Đông, Mỹ Latinh, châu Phi.