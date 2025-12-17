Phải báo cáo tiến độ lập sàn giao dịch vàng quốc gia trước 20/12

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12.

Ngày 17/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 241 về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nền tảng cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, đề xuất các "điểm mở chính sách" đủ mạnh để chuyển hóa cơ hội thành kết quả thực tế.

Đồng thời, các cơ quan phải xử lý dứt điểm những tồn tại, điểm nghẽn theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cùng đó, điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là tỷ giá, lãi suất, tín dụng theo hướng cân bằng, hài hòa, hiệu quả, phù hợp diễn biến thị trường; bảo đảm thị trường tiền tệ và hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định, lành mạnh, qua đó tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân và thu hút đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành cần kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng để tập trung cho các động lực tăng trưởng bao trùm, bền vững, cho khoa học và công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nhà ở xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan để vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và khuôn khổ quản lý đối với các công cụ tài chính mới theo quy định.

Thủ tướng lưu ý việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, liên vùng, có tác động lan tỏa cao…; kịp thời đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát thực tiễn để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa hoạt động lành mạnh, hiệu quả, an toàn, kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Khẩn trương nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện "Cổng một cửa đầu tư quốc gia" (báo cáo Thủ tướng trong tháng 12).

Bên cạnh đó là có giải pháp khai thác dư địa chính sách tài khóa phục vụ cho ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng hai con số, nhất là phát hành trái phiếu cho các công trình, dự án trọng điểm.

Bộ Công Thương được yêu cầu có giải pháp phù hợp, hiệu quả để ổn định thị trường, giá cả, nhất là xăng dầu, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác; chủ động bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện, xăng dầu, thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh. Tổ chức hiệu quả Hội chợ mùa Xuân năm 2026. Thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với MECOSUR, Pakistan... trong năm 2025.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu; hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các địa phương cần tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên, thủ tục đầu tư, xây dựng...; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt việc rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện các nội dung của Công điện này theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng các nội dung vượt thẩm quyền.