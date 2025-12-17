Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá bất động sản ngay từ đầu vào

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá bất động sản ngay từ chi phí đầu vào, đồng thời xây dựng dữ liệu minh bạch và thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 17/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Thủ tướng, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản và nhà ở thương mại đã có những tiến bộ, chuyển biến, từng bước phục hồi. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của các cơ quan, địa phương có liên quan. Một số cơ chế, chính sách liên quan các luật được tháo gỡ.

Kiểm soát chi phí đầu vào của bất động sản

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu quản lý giá bất động sản thông qua việc kiểm soát ngay từ chi phí đầu vào. Nhiệm vụ này được đặt ra trong bối cảnh giá nhà đất liên tục leo thang trong thời gian qua.

Báo cáo của Bộ Xây dựng tại phiên họp cho thấy trong những năm gần đây, giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền (để người dân xây dựng nhà ở) có mức tăng cao, bình quân khoảng 10-15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%.

Cùng với việc kiểm soát chi phí đầu vào, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thúc đẩy ra đời trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập; phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước để phối hợp, đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm giải quyết vấn đề tồn kho bất động sản trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; ứng dụng chuyển đổi số để phát triển thị trường bất động sản an toàn, công khai, minh bạch.

Thủ tướng đồng thời chỉ đạo Bộ Xây dựng cùng các địa phương xây dựng, công khai cơ sở dữ liệu về thị trường nhà ở trong quý I/2026.

Vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2025, dự kiến về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng và đại diện các Bộ, ngành đã dành nhiều thời gian để trao đổi về việc phát triển nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 657.000 căn, trong đó 193 dự án đã hoàn thành, 200 dự án đang triển khai và 305 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Riêng năm 2025, cả nước đã hoàn thành 102.388 căn nhà ở xã hội, khởi công mới 85 dự án với quy mô hơn 91.400 căn.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cả nước đã vượt mục tiêu đối với nhà ở xã hội (mục tiêu 100.275 căn). Theo tính toán, giai đoạn 2027-2028, cả nước sẽ hoàn thành 1 triệu căn hộ, vượt mục tiêu đề ra ban đầu là tới năm 2030.

Với kết quả này, Thủ tướng yêu cầu phát huy kết quả làm được, cần tích cực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong phát triển nhà ở xã hội. Các địa phương chủ động bố trí quỹ đất, mỏ nguyên vật liệu, thực hiện thủ tục hành chính theo luồng xanh để phát triển nhà ở xã hội. Mạnh dạn giao các doanh nghiệp uy tín triển khai các dự án, nếu có vướng mắc thì tổng hợp, đề xuất giải quyết ngay.

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc phát triển nhà ở xã hội là thể hiện tính nhân văn, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Mục tiêu là tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu người dân và góp phần kéo giảm giá bất động sản, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…