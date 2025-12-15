Thực hư việc yêu cầu người mua NƠXH phải sao kê bảng lương cả công ty

Đại diện liên danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) khẳng định không có chuyện yêu cầu người dân phải bổ sung sao kê bảng lương cả công ty.

Thông tin nhiều người mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư phản ánh bị trả lại hồ sơ, yêu cầu nộp sao kê bảng lương của toàn bộ công ty gây xôn xao.

Theo đó, trên diễn đàn mua nhà ở xã hội, một người dân nhận lương tiền mặt từ công ty cho biết họ có đầy đủ xác nhận thu nhập, nhưng chủ đầu tư vẫn yêu cầu sao kê bảng lương của cả công ty.

“Muốn mua nhà ở xã hội mà phải xin giấy tờ của cả doanh nghiệp, từ giám đốc đến tạp vụ. Đây là dạng thông tin nhạy cảm, gắn với bí mật nội bộ của doanh nghiệp nên lãnh đạo công ty không chấp nhận đưa thông tin này ra ngoài”, người dân này chia sẻ.

Liên danh chủ đầu tư dự án CT3 Kim Chung cho biết, không có chuyện yêu cầu người dân phải bổ sung sao kê bảng lương cả công ty.

“Theo quy định tại Thông tư 32/2025 có mục yêu cầu photo bảng tiền công, tiền lương của 12 tháng liền kề. Chúng tôi chỉ làm theo quy định. Khi nhận được phản ánh từ người dân, chủ đầu tư cũng đang hỏi thêm cơ quan chức năng để tìm hướng tháo gỡ”, đại diện liên danh chủ đầu tư nói.

Cũng theo vị này, hiện có hơn 7.000 người đến viết phiếu hẹn thời điểm nộp hồ sơ. Trong đó, chủ đầu tư đã tiếp nhận được khoảng 1.000 bộ hồ sơ của người dân.

Chủ đầu tư không được phép yêu cầu cung cấp các hồ sơ ngoài quy định

Liên danh chủ đầu tư mới đây đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện thu hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung.

Theo đó, liên danh chủ đầu tư đề xuất về giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập theo hướng: xem xét chấp thuận cho phép sử dụng các hồ sơ mà đối tượng đã cung cấp kèm theo bảng sao kê tiền lương/tiền công được chi trả qua tài khoản ngân hàng, được ngân hàng xác nhận, để thay thế yêu cầu cung cấp photo bảng tiền công/tiền lương theo mẫu 04, mẫu 01a nêu trên đối với trường hợp người lao động được trả lương qua ngân hàng hoặc cung cấp bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan thẩm quyền/photo, sao chụp tại phần mềm VssID.

Mặt khác, đối với trường hợp người lao động được trả lương bằng tiền mặt hàng tháng thì có kèm theo phiếu chi của cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp ký xác nhận hoặc cung cấp bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan thẩm quyền/photo, sao chụp tại phần mềm VssID.

Sau khi nghiên cứu đề xuất nêu trên, đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng cho biết, đối với đề xuất yêu cầu người nộp hồ sơ mua nhà cung cấp dữ liệu bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan thẩm quyền/photo, sao chụp tại phần mềm VssID trong trường hợp trả lương qua tài khoản ngân hàng hoặc bằng tiền mặt đều không phù hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025.

Ngoài ra, biểu mẫu 01a ban hành kèm theo Thông tư 32/2025 của Bộ Xây dựng đã quy định rõ ràng về nội dung và chủ thể xác nhận thu nhập bình quân theo tháng của người mua nhà.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, ngày 27/11/2025, Sở đã có văn bản chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội, trong đó yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị liên danh chủ đầu tư thực hiện nghiêm và không yêu cầu người dân cung cấp các hồ sơ nằm ngoài quy định pháp luật hiện hành.

“Người dân và cơ quan/đơnvị/doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ kê khai, xác nhận trước pháp luật và công tác hậu kiểm của các cơ quan có thẩm quyền”, Sở Xây dựng thông tin.