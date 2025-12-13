Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được mua Nhà ở xã hội không phải bốc thăm

  • Thứ bảy, 13/12/2025 18:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị mà không đủ điều kiện được bố trí tái định cư có khó khăn về nhà ở, thì được mua, thuê mua NOXH mà không phải bốc thăm; không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, điều kiện về đối tượng, điều kiện về thu nhập...

Chiều ngày 13/12, HĐND TP. Hà Nội đã khai mạc kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 Quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội.

Nha o xa hoi anh 1

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Theo đó, Nghị quyết bổ sung khoản 4 Điều 6 của Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND thành phố như sau: "Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị mà không đủ điều kiện được bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở, thì được lựa chọn mua, thuê mua NOXH tại các dự án xây dựng NOXH trên địa bàn thành phố; không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, điều kiện về đối tượng, điều kiện về thu nhập theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Kỳ họp đã thông qua một số nghị quyết, trong đó có Nghị quyết Quy định nội dung, hồ sơ, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Ngay sau đó, UBND, Thường trực HĐND cùng với các Ban của HĐND, các sở ngành Thành phố đã bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa các nội dung.

Nha o xa hoi anh 2

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo bà Hà, tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Thành phố và Nghị quyết thông qua chủ trương thiết lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 (nếu có).

Đây là những dự án lớn, hết sức quan trọng, đã được Trung ương chỉ đạo triển khai. Đây cũng chính là 2/10 dự án được Bộ Chính trị chọn để đồng loạt khởi công trong ngày 19/12.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết, các nội dung trình kỳ họp đã được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND, các sở ngành thành phố làm hết ngày, xuyên đêm để đảm bảo tối đa, nhanh nhất đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thanh Hiếu/Tiền Phong

