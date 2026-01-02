Kiểm tra ngay cơ sở lưu trú bị du khách nước ngoài tố bị 'bùng phòng'

Tối 2/1, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang có trao đổi thông tin về vụ việc du khách nước ngoài tố bị “bùng phòng” tại Phú Quốc.

Theo phản ánh của khách du lịch (Ông Pierre, 65 tuổi, quốc tịch Canada) và 2 vị khách người Pháp đã đặt phòng trên app đặt phòng, nhưng đến nhà nghỉ Your House 2 thì không được nhận phòng.

Phòng nghỉ ở Your House PQ 2. Ảnh: Agoda

Khi nhận được phản ánh của du khách, ngay trong chiều nay 2/1, Đoàn kiểm tra liên ngành Du lịch, Thể thao của địa phương đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên du lịch, vận tải khách du lịch đối với cơ sở lưu trú Công ty TNHH Trần Phú Quốc, địa điểm kinh doanh Your House Phú Quốc 2.

Tại thời điểm kiểm tra không có mặt người đại diện Công ty TNHH Trần Phú Quốc, ông Trần Đức Sỹ đại diện làm việc với Đoàn. Ông Sỹ cho biết, ngày 31/12/2025 có 3 khách " tây" đến Your House Phú Quốc 2 để nhận phòng. 3 vị khách này đã thực hiện đặt phòng trên app Agoda, phía cơ sở không kịp đóng phòng trên hệ thống OTA, nên app hiển thị phòng đã nhận. Tuy nhiên khi khách đến thì cơ sở đã hết phòng nên không thể bố trí cho khách phòng theo như đã đặt.

Cơ sở đề nghị qua ở chỗ mới và thuê phòng cho 3 vị khách trên, giảm nửa giá phòng cho 2 du khách Pháp và được chấp nhận, riêng ông Pierre được bố trí ở miễn phí và đề xuất hủy phòng ở Agoda để được hoàn tiền lại và ông đã đồng ý. Tuy nhiên ông Pierre không được thoải mái.

Sáng ngày 1/1/2026 cơ sở đã đưa ông Pierre sang tham khảo một cơ sở khác, có cảnh đẹp và chất lượng cao hơn, nhưng ông Pierre từ chối và rời đi. Đến đêm 1/1/2026 ông Sỹ đã chủ động nhắn tin xin lỗi ông Pierre qua số điện thoại cá nhân và trên app Agoda vì những sai sót của cơ sở và những trải nghiệm không tốt của ông Pierre.

Đoàn kiểm tra liên ngành Du lịch, Thể thao Phú Quốc kiểm tra cơ sở lưu trú Công ty TNHH Trần Phú Quốc, địa điểm kinh doanh Your House Phú Quốc 2.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở đang kinh doanh dịch vụ lưu trú có 2 phòng, 3 giường lẻ, hiện tại không có khách. Chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Không công khai nội quy nhà nghỉ; Không niêm yết giá, giá bán tại quầy Lễ tân; Chưa khai báo lưu trú.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở cơ sở thực hiện việc niêm yết nội quy hoạt động của cơ sở, niêm yết giá dịch vụ tại quầy lễ tân. Khi nhận khách trên các nền tảng đặt phòng, cơ sở cần phải giao phòng và phản hồi cho khách theo đúng với quy định, tránh để khách lại cơ sở mà không nhận được phòng. Do cơ sở chưa xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động lưu trú từ lúc 17h ngày 2/1/2026 đến khi xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Đồng thời mời người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Trần Phú Quốc là bà Trần Thị Kim Chi đến Phòng Văn hóa – Xã hội để làm việc.

Vụ việc vẫn đang được địa phương tiếp tục xử lý.