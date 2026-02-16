Sân bay Phú Quốc đón lượng chuyến bay kỷ lục

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đón lượng chuyến bay kỷ lục kể từ năm 2012.

Sân bay Phú Quốc đã được giao cho Sun Group vận hành từ ngày 1/1 và đang được mở rộng để phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Airport.

Theo thông tin từ Sun Group, trước thềm Tết Nguyên đán 2026, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đón 86 chuyến bay đến trong ngày 14/2, riêng quốc tế đạt 50 chuyến, cao nhất kể từ năm 2012.

Tổng sản lượng hành khách chạm 30.651 lượt, trong đó 18.271 lượt là khách quốc tế, chiếm gần 60%. Con số này phản ánh rõ vị thế ngày càng nổi bật của Phú Quốc trên bản đồ hàng không khu vực.

Dịp Tết 2026, sân bay dự kiến phục vụ hơn 720.000 lượt khách, trung bình 75 chuyến mỗi ngày.

Từ ngày 1/1, Sun Group đã chính thức tiếp quản vận hành sân bay Phú Quốc và đồng thời triển khai kế hoạch nâng công suất lên 20 triệu khách mỗi năm.

Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hơn 1.447 công nhân cùng 150 cán bộ kỹ thuật của các nhà thầu, tư vấn và ban quản lý duy trì thi công liên tục. Dự án được xác định là công trình trọng điểm quốc gia, phải hoàn thành trước 31/12.

Đối với nhà ga hành khách T2, việc tăng công, tăng ca trong dịp Tết dự kiến rút ngắn thời gian hoàn thiện kết cấu mái và lợp mái, là đường găng của dự án, qua đó giảm áp lực cho các hạng mục hoàn thiện phía sau.

Đối với khu bay (đường băng mới, hệ thống đường lăn, sân đỗ...), việc tổ chức thi công xuyên Tết giúp rút ngắn thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác các hạng mục trọng yếu, tạo tiền đề sớm cho công tác nghiệm thu, vận hành và đồng bộ hạ tầng hàng không.

Song song, dự án Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng cũng duy trì gần 1.000 nhân sự của các nhà thầu Coteccons, Đại Dũng, QH Plus, REE thi công xuyên Tết. Các hạng mục phần thô được đẩy nhanh để chuẩn bị lắp dựng kết cấu thép, dự kiến hoàn thành 4 nhịp giàn trong kỳ nghỉ.

Tại dự án đường tỉnh ĐT.975 - tuyến kết nối sân bay với Trung tâm Hội nghị APEC, 84 nhân sự của 3 nhà thầu duy trì thi công, triển khai đồng loạt đào bóc hữu cơ, xử lý nền đường, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật. Tuyến đường dài 17,7 km, rộng 62 m, 10 làn xe, có quỹ đất cho tàu điện LRT, sẽ kết nối trực tiếp với đại lộ APEC dài 3 km.

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc được chấp thuận đầu tư vào tháng 6/2025. Sau nâng cấp, sân bay đạt chuẩn 4E theo ICAO, có thể đón máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Công suất đạt 20 triệu khách mỗi năm từ 2027 và 50 triệu khách ở giai đoạn tiếp theo. Sân bay dự kiến do Changi Airport Group vận hành, hướng tới mô hình sân bay thông minh với công nghệ sinh trắc học và tự động hóa đồng bộ.